Les marchés publics représentent une possibilité de développement pour les petites entreprises. En 2025, plus de 180 000 marchés ont été conclus en France, pour un montant total de 188 milliards d’euros. Les TPE et PME représentaient 63% des entreprises titulaires. Pour aider les dirigeants à mieux se positionner, les Rencontres des acheteurs publics seront organisées le mardi 15 septembre 2026, de 8h45 à 11h, à la CCI Amiens-Picardie.

La matinée doit permettre aux participants de mieux connaître les règles de la commande publique et les moyens d’identifier les appels d’offres correspondant à leur activité. Les entreprises pourront également bénéficier de conseils pour préparer leurs réponses et augmenter leurs chances d’obtenir un marché.



Des échanges avec les acheteurs

La rencontre sera organisée en deux temps. Une séquence collective présentera les principaux points à connaître pour trouver les marchés publics et y répondre. Les acheteurs présents détailleront également les opportunités susceptibles d’intéresser les entreprises locales.

Un temps individuel permettra ensuite aux dirigeants d’échanger directement avec plusieurs donneurs d’ordre. Parmi les structures annoncées figurent la Région Hauts-de-France, le Département de la Somme, Amiens Métropole, la CCI Hauts-de-France, l’Université de Picardie Jules Verne ainsi que plusieurs intercommunalités, dont celles de l’Est de la Somme et du Pays du Coquelicot. L’inscription est ouverte en amont de ce rendez-vous.