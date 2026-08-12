Meuse : le Créa Lab accompagne les jeunes entreprises

Créer une entreprise ne suffit pas toujours à assurer sa pérennité. En Meuse, les jeunes dirigeants peuvent désormais s’appuyer sur le Créa Lab, un programme d’accompagnement destiné aux entreprises récemment lancées. Porté par la CCI Meuse Haute-Marne et les CMA de la région Grand Est, dont la CMA Haute-Marne, avec le soutien de la Région Grand Est, ce dispositif mise sur un accompagnement collectif pour aider les entrepreneurs à consolider leur activité. Ateliers pratiques, échanges entre dirigeants, interventions d’experts et accompagnement personnalisé doivent leur permettre de prendre du recul sur leur modèle et de faire des choix adaptés à leur développement.

Accompagner les entreprises après leur création

Dans les territoires français, l’accompagnement entrepreneurial ne s’arrête plus à la création d’une société : les réseaux consulaires cherchent aussi à soutenir les dirigeants dans les premières étapes de développement. Cette période est stratégique pour transformer une idée ou une activité récente en entreprise structurée. En Meuse, le Créa Lab illustre ainsi l’importance accordée à l’accompagnement de proximité pour consolider le tissu entrepreneurial, favoriser le développement des activités existantes et maintenir davantage de valeur économique dans le département.