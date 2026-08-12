S'installer sur un territoire qui compte déjà plus d'une vingtaine d'acteurs du recrutement temporaire représentait un défi économique certain. Un peu plus d'un an après l'ouverture de sa franchise Aquila RH à Saint-Quentin, Sébastien Mennessier affiche des résultats concrets. L'agence, spécialisée dans les profils allant du CAP au baccalauréat pour les secteurs du BTP, du transport et de la logistique, de l'industrie, de la maintenance ainsi que du tertiaire, a validé plus de 300 missions d'intérim depuis son lancement. Le placement fixe s'inscrit dans la même dynamique, avec vingt contrats à durée indéterminée conclus à ce jour. «Nous allons bientôt signer le 21e contrat», annonce le dirigeant.

Se différencier sur un marché dynamique

Avant de devenir franchisé indépendant, le chef d'entreprise a évolué pendant quinze ans dans le secteur bancaire, notamment sur le marché des professionnels. Une expérience de l'accompagnement qu'il transpose aujourd'hui dans les ressources humaines. Pour exister face aux acteurs historiques sur le bassin d’emploi, l'agence applique une méthode de sélection stricte : les candidats sont reçus exclusivement sur rendez-vous. Cette démarche permet d'allouer le temps nécessaire à l'analyse approfondie des parcours professionnels, un modèle qui s'éloigne du traitement standardisé souvent observé dans l'intérim de volume. Une fois les compétences validées, le travail commercial s'oriente vers la prospection directe des entreprises locales. L'objectif est de capter la demande là où elle n'est pas encore publiquement formulée. «Il y a le marché ouvert avec les offres et le marché fermé qui représente les deux tiers des contrats», rappelle Sébastien Mennessier. Cette approche proactive permet à l'agence d'accéder à des besoins de recrutement non diffusés et de se positionner en amont de la concurrence.

Lauréat du Réseau Entreprendre Picardie

Cette structuration s'appuie également sur un réseau local actif. Lauréat 2025 du Réseau Entreprendre Picardie, le dirigeant est accompagné dans sa stratégie par le saint-quentinois Laurent Proy, consultant senior en accompagnement de dirigeants et ancien dirigeant du groupe Alkor. Face au volume d'activité actuel, l'entreprise, qui s'appuie aujourd'hui sur une seule collaboratrice, s'apprête à recruter. Une deuxième personne rejoindra l'agence à la rentrée, actant ainsi une nouvelle étape dans le développement de la structure sur le bassin saint-quentinois.