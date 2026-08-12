Les chaleurs caniculaires continuent de gagner du terrain mercredi, s'étendant à quasiment toute la France, tandis que le gouvernement tente de trouver des solutions à la sécheresse dramatique qui frappe le pays.

Pas moins de 78 départements de la métropole, du sud à l'ouest en passant par la Normandie, l'Ile-de-France et jusqu'aux Vosges, seront placés en vigilance orange canicule à partir de 12H00.

"Mercredi, la chaleur s'accentue encore et les conditions caniculaires gagnent encore du terrain: les maximales sont de l'ordre de 36°C à 39°C sur les départements placés en vigilance orange", indique Météo-France dans son bulletin de 06H00.

Seule une portion du nord-est et quelques zones en altitude seront épargnées.

Jeudi, le nombre de départements en vigilance orange canicule passera à 80 et l'intégralité des départements restants du territoire métropolitain sera en vigilance jaune canicule, celle-ci s'étendant au nord du pays.

La journée de jeudi sera très chaude avec des températures maximales supérieures à 35°C: "Du Centre-Val de Loire à la Nouvelle-Aquitaine, (les températures) seront comprises entre 38 et 40°C. En Île-de-France, elles seront voisines de 38°C", précise Météo-France.

Le ciel sera majoritairement dégagé mercredi soir, offrant des conditions parfaites pour observer la première éclipse solaire totale visible en Europe depuis 1999. Mais, en plus des lunettes de protection, il faudra prévoir casquettes et bouteilles d'eau.

En soirée, lorsque le soleil sera momentanément obscurci par la lune, le thermomètre devrait encore afficher des valeurs "très élevées sur de nombreuses régions, en particulier à l'Ouest, souvent comprises entre 30 et 35°C, entre 25 et 28°C le long de la Manche", indique le prévisionniste national.

Fenêtres fermées

"A nouveau, on vit fenêtres fermées, dans le noir, et on ne peut même pas aérer la nuit tellement il fait chaud", constate, dépité, Romain Vandepitterie, un entrepreneur bordelais qui travaille chez lui.

Cet épisode caniculaire est la poursuite et l'amplification d'une vague de chaleur entamée le 28 juillet, qui avait d'abord principalement concerné le sud du pays.

Cette vague de chaleur est la troisième de l'été, après celle exceptionnellement intense de fin juin et celle du 4 au 19 juillet, parmi les plus longues que le pays ait connues. Avant cela, un épisode caniculaire précoce avait aussi eu lieu fin mai.

Dans le contexte du réchauffement climatique lié aux activités humaines, ces périodes de fortes chaleurs sont plus fréquentes, intenses et étendues sur l'année.

"Il faut s'hydrater, bien saler les aliments, ne pas négliger les fruits et les légumes", conseille Raphaële, une diététicienne rennaise, qui recommande des aliments "plutôt frais pour ne pas réchauffer le corps et l'habitation" et de "prendre une douche fraîche" avant de s'endormir.

Le répit n'est pas attendu avant le weekend.

Restrictions d'eau

Autre conséquence du thermomètre en surchauffe et du manque de pluie, la sécheresse en France ne cesse d'empirer depuis mai.

Au 6 août, la sécheresse des sols reste à des niveaux records à l'échelle nationale et généralisée à l'ensemble du territoire, indique Météo-France.

La situation des petits cours d'eau est "la plus critique jamais enregistrée à cette période" de l'année, selon l'Office français de la biodiversité (OFB).

Mardi, les mesures de restriction sur l'eau potable concernaient les lieux de résidence de 62 millions de personnes, soit 94% de la population métropolitaine, selon les calculs de l'AFP d'après les données de VigiEau. Début août, près des deux tiers des nappes phréatiques, principales réserves d'eau, présentaient des niveaux sous les normales.

Face à cette crise, le ministère de la Transition écologique réunit mercredi le Comité d'anticipation et de suivi hydrologique (CASH) ainsi que les préfectures de région. Au menu: un état des lieux de la sécheresse et de ses conséquences sur l'agriculture et la biodiversité, ainsi qu'un partage de retours d'expériences sur les mesures permettant de renforcer l'anticipation et la résilience des territoires face aux tensions autour de l'eau.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a aussi missionné mercredi quatre députés et trois sénateurs afin de proposer de nouvelles mesures contre les feux de forêt -favorisés par le réchauffement climatique et la sécheresse- afin d'alimenter un futur projet de loi de modernisation de la sécurité civile.