"On n'y croyait pas trop" : au Pic du Midi, le ciel s'est dégagé pour l'éclipse

"On n'y croyait pas trop" : au Pic du Midi, les lourds nuages se sont dissipés pour le début de l'éclipse solaire mercredi, avant de masquer à nouveau le soleil.

Stéphane Dalibard et ses deux fils ont grimpé à pied au Pic du Midi (2.877 mètres) et, comme tous les visiteurs de la journée, ils sont arrivés sur un sommet bouché par les nuages.

"Quand on est montés, on n'y croyait pas trop", explique le père. "Ça se cache de temps en temps avec les nuages mais on en profite quand même, et puis ils ont eu la chance d'en voir une quasiment totale, ici", ajoute-t-il, en montrant les grands sourires de ses jeunes garçons.

Vers 20H15 toutefois, une dizaine de minutes avant que la lune ne cache totalement le soleil, des nuages ont à nouveau masqué le soleil.

La famille Garnung est venue passer la nuit au Pic du Midi, qui dispose d'un hôtel, et même pas spécialement pour l'éclipse. "Comme il faut réserver les nuits au sommet très longtemps à l'avance, j'ai réservé il y a plus de deux ans, c'était le cadeau d'anniversaire de Monsieur qui a fêté ses 50 ans l'année dernière", explique Eliane, la mère, en désignant son mari Sébastien.

Ils sont venus avec leurs deux enfants, Clémence et Alexandre. "C'était bref !", lance l'adolescent en retirant ses lunettes protectrices. "C'est toujours impressionnant, une éclipse, mais là, effectivement, il y a trop de nuages", poursuit son père.

Nuit des étoiles

"J'espère que ça va se dégager, explique Eliane Garnung, surtout qu'on veut profiter de la Nuit des étoiles, il y a les Perséides", des essaims de poussière issus d'une vieille comète que la Terre traverse chaque année lors de la première quinzaine d'août.

Les prévisions météo indiquaient bien que le ciel se dégagerait au bon moment, mais la chape grise tout autour de l'observatoire laissait la place au doute.

"La météo est très compliquée", avait expliqué en début de soirée Romain Loustalet Palengat, étudiant en astrophysique et astronome à l'Observatoire Midi-Pyrénées. En cette période de l'année, "on peut avoir des nuages comme ça toute la journée. Et qui, pendant la nuit, peuvent disparaître très vite", avait-il noté.

De nombreux visiteurs ont afflué du téléphérique afin d'observer la première éclipse solaire totale visible en Europe depuis 1999. "On sera autour de 99% d'obstruction totale", précise Romain Loustalet Palengat.

Valérie Clech, accompagnatrice en montagne, qui organise un bivouac pour une quinzaine de randonneurs, était, elle, optimiste. "On vient de voir l'image radar, ça va se dégager", a-t-elle assuré, alors que les nuages masquaient encore le soleil.

Le bivouac est prévu depuis février pour observer aussi les Perséides. "Comme en plus c'est la nouvelle lune, il va faire nuit noire. Donc on a la chance d'avoir les deux phénomènes en un", s'enthousiasme l'accompagnatrice.

La nuit doit toutefois être éclairée par les lumières accompagnant le set du DJ Thylacine, dont les airs planants ont servi de fond sonore à l'éclipse, lors d'un des concerts qui se tiennent sur une petite terrasse du Pic chaque été depuis 2015.

Magique

Romain Royer est venu avec sa compagne et un ami pour la musique, comme quelque 760 spectateurs. Quand ils ont pris leurs places, ils ignoraient que l'éclipse aurait lieu le même soir. "On est au meilleur endroit !", se réjouit le jeune homme.

"La prochaine éclipse, c'est dans 80 ans (en 2081, ndlr), on ne sera pas là, on sera peut-être là-haut !", plaisante un amateur d'astronomie, Jean-Luc Stephanutto, en observant le ciel.

A près de 200 km de là, sur la lande qui domine la baie d'Hendaye, près de la frontière espagnole, un château-observatoire du 19e siècle accueille 200 visiteurs.

"On commence à voir la lune croquer le soleil, c'est magique", lâche Brigitte, retraitée, ses lunettes en main.

Au pic du spectacle, la foule installée dans l'herbe a applaudi. "On est tous en communion même si on ne se connaît pas du tout. J'aurai 100 ans lors de la prochaine éclipse !", se réjouit Agnès Hessel, psychologue de 45 ans.

"C'est l'endroit en France où le soleil sera presque totalement masqué, avec 99,7% d'obscuration", a expliqué Pierre Léna, astrophysicien, spécialiste des éclipses et membre de l'Académie des sciences.

Michel, 83 ans, a assisté à deux éclipses en 1962 et 1999. "Je suis surpris par le silence ce soir, à l'époque, les chiens et les oiseaux hurlaient à la mort", se souvient ce retraité.