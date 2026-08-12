Quelque 42.000 hectares ravagés, 220.000 personnes évacuées: en Gironde "la situation demeure très défavorable", selon le ministre de l'Intérieur, avec un incendie hors norme dont la progression reste imprévisible et qui menace désormais les abords de Bordeaux.

Le feu est désormais "à 15 km" de la métropole bordelaise, au niveau de Martignas-sur-Jalle, mais l'évacuation de Bordeaux "n'est pas à l'ordre du jour", a réaffirmé à la mi-journée son maire Thomas Cazenave. "Il est toujours en lisière de métropole, mais il ne progresse pas sur le flanc ouest de la métropole", a assuré l'édile.

Il a chiffré à 2.500 personnes le nombre d'évacués présents au parc des expositions de Bordeaux dimanche à la mi-journée, contre 5.000-6.000 la veille. Selon lui, les évacués "valides" vont se voir proposer des solutions d'hébergement plus durables.

Le feu a ravagé depuis mercredi 42.000 hectares, selon la préfecture, faisant de cet incendie l'un des plus importants recensés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1949, le grand incendie qui avait embrasé la forêt des Landes de Gascogne, le plus meurtrier jamais vu en France, avait ravagé environ 50.000 hectares.

Au Porge, entre le Cap Ferret et Bordeaux, les images aériennes captées par l'AFP témoignent de la violence du feu: des rangées de maisons ravagées, des voitures carbonisées et des bâtiments entièrement détruits.

Feu imprévisible

"La situation demeure très défavorable", a affirmé dimanche matin sur X le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, évoquant "un feu est redevenu extrêmement virulent, imprévisible (...) évoluant de manière erratique vers l'agglomération bordelaise", en début de nuit, avant de redevenir "plus calme".

Face à la menace, 55.000 nouvelles évacuations ont été ordonnées samedi soir dans des communes situées au sud-est du Bassin ou proches de la métropole (Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios, Cestas), portant à 220.000 le nombre de déplacés dans le département.

C'est l'une des plus grandes évacuations jamais organisée en France à la suite d'incendies.

Évacuée de Barp dans la nuit avec sa fille, Aurore Vigreux a trouvé refuge chez son ex-mari à Hostens, à vingtaine de kilomètres, une commune elle-même placée en pré-évacuation.

"J'avais déjà une valise prête. Mais c'était mouvementé par rapport aux animaux", précise cette avocate de 38 ans qui a embarqué avec elle un lapin, un chat et un chien, et envisage de partir pour Perpignan dans les prochaines heures.

L'imprévisibilité du feu complique le travail des secours. "C'est un feu qui n'a pas de sens, il n'a pas de direction. On ne peut pas prévoir", a expliqué à l'AFP Guillaume Millet, du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Gironde.

Une inquiétude renforcée par les prévisions météorologiques. "La semaine prochaine, nous aurons malheureusement une nouvelle vague de canicule. Nous atteignons les limites de nos capacités et nous tendons vers un impossible opérationnel qui se rapproche", a averti sur France Inter le lieutenant-colonel David Annotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

L'incendie perturbe également fortement les transports. L'autoroute A63 entre Bordeaux et l'Espagne est fermée sur 60 kilomètres et le trafic SNCF est interrompu au sud de Bordeaux jusqu'à nouvel ordre.

- Incendie "long à combattre" -

L'incendie "sera long à combattre" et "tant que le feu n'est pas fixé, il n'y aura pas de réintégration" des personnes évacuées, a prévenu dimanche le ministre de l'Intérieur dans un entretien à La Tribune.

Pour combattre ce sinistre, "18 moyens aériens sont mobilisés depuis ce matin et l'A400M" - un avion militaire transformable pour lutter contre les feux - "sera, à nouveau, engagé", a-t-il précisé ensuite sur X.

Dans les Landes, autre front majeur, la préfecture a annoncé dimanche que l'incendie survenu jeudi près de Biscarrosse était "mieux contenu mais pas fixé", concernant désormais 3.600 hectares contre environ 3.500 la veille. Quelque 3.000 personnes, sur 30.000 déplacées, ont été autorisées samedi soir à rentrer.

Dans le Var, où 2.000 personnes ont été évacuées, l'incendie a encore progressé pour parcourir 4.500 hectares au total,.

Environ 4.150 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur ces principaux fronts: 2.500 "dont un groupe suisse" en Gironde, appuyés par 1.500 militaires, près de 550 dans les Landes, et 1.100 dans le Var, a précisé M. Nuñez.

D'autres feux sont en cours, en Corse et dans les Hautes-Alpes.

Le ministre de l'Intérieur en "appelle une nouvelle fois à la plus grande vigilance de chacun: dans un contexte où les conditions météorologiques restent particulièrement défavorables, la moindre imprudence peut avoir des conséquences dramatiques".

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols européens sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles qui ont traversé le continent en juin et en juillet et fait évaporer davantage d'eau.

C'est bien le changement climatique, causé principalement par la combustion continue du pétrole, du charbon et du gaz, qui rend la sécheresse actuelle plus sévère, ont conclu des climatologues du groupe World Weather Attribution dans une étude publiée jeudi.

La Gironde a été placée samedi en vigilance noire feux de forêt, soit le niveau d'alerte maximal. Cela implique notamment l'interdiction de l'emploi de moteurs thermiques et électriques dans les espaces exposés des communes à dominantes forestière et de la présence humaine dans les massifs.

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