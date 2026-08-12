Du 22 au 29 août, les Messins et leurs familles pourront participer à des événements gratuits qui encouragent le partage et la convivialité. Parmi ces activités, « Les Incollables de la rentrée » permettra aux visiteurs de tester leurs connaissances en culture générale dans une ambiance compétitive. Les équipes de 1 à 4 personnes s'affronteront pour répondre rapidement à dix questions, et celle qui obtiendra le meilleur score recevra une carte cadeau Primark de 30 €.

En complément, Muse propose l’opération « Gagne ton shopping de rentrée », où des QR codes disséminés dans le centre donneront accès à un tirage au sort pour remporter une carte cadeau Muse de 500 €. Ces initiatives s'inscrivent dans la volonté de Muse d'être bien plus qu'un simple lieu de shopping, en offrant des expériences enrichissantes et divertissantes.

Situé au cœur du quartier de l'Amphithéâtre, Muse se distingue par son architecture moderne et ses multiples services, attirant ainsi une large clientèle. Le centre commercial, qui a remporté en 2017 le trophée CNCC pour la meilleure création de centre commercial, continue d'innover avec des espaces créatifs et des œuvres d'art d'artistes contemporains. Cette rentrée promet d'être marquée par une ambiance festive et interactive, renforçant les liens communautaires tout en soutenant le pouvoir d'achat des familles messines.