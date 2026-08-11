Aisne : les bons réflexes contre les intoxications alimentaires

Avec la hausse des températures, la sécurité alimentaire devient un enjeu concret pour les consommateurs et les professionnels de l’Aisne. La chaleur peut accélérer la multiplication des micro-organismes lorsque les aliments sont mal conservés. L’Anses recommande notamment de limiter le temps passé à température ambiante, de respecter la chaîne du froid et de maintenir une bonne hygiène des mains, des plans de travail et des ustensiles. Pour les entreprises de l’alimentation, ces règles constituent également un enjeu de prévention sanitaire et de maîtrise des risques dans la préparation, le stockage et la distribution des produits.

La vigilance doit être renforcée pour les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, davantage exposés aux conséquences de certaines contaminations.

La sécurité alimentaire pèse aussi sur l’activité

À l’échelle nationale, les épisodes de fortes chaleurs renforcent les contraintes auxquelles sont confrontés les professionnels de l’alimentation. Le maintien des températures adaptées, la gestion des stocks et l’organisation des chaînes de préparation deviennent essentiels pour limiter les pertes de produits et les risques sanitaires. Pour les entreprises axonaises du secteur, la prévention repose donc autant sur les pratiques d’hygiène que sur une organisation rigoureuse des opérations. Ces précautions contribuent à protéger les consommateurs tout en limitant les conséquences économiques d’une mauvaise conservation ou d’une contamination alimentaire.