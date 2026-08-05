Consommation
Metz (57) Metz (57)
En bref

Metz : Emmaüs Peltre ouvre une nouvelle boutique en plein centre-ville

La seconde main continue de gagner du terrain en France, portée par l'envie de consommer autrement, de donner une nouvelle vie aux objets et de réaliser des achats plus responsables. À Metz, cette tendance se traduit par l'arrivée d'une nouvelle boutique Emmaüs Peltre, en plein centre-ville depuis fin juillet.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Emmaus Peltre. La nouvelle boutique Emmaus est installée rue de la Chèvre, dans le centre piétonnier de Metz.

© Emmaus Peltre. La nouvelle boutique Emmaus est installée rue de la Chèvre, dans le centre piétonnier de Metz.

Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 5 août 2026 - Mis à jour le 5 août 2026

Emmaüs Peltre poursuit son engagement en faveur du réemploi et de la consommation responsable avec l'ouverture d'un nouveau point de vente à Metz. Située au 29 rue de la Chèvre, cette boutique accueille ses premiers clients depuis le 23 juillet.

Dans ce nouvel espace, les chineurs pourront retrouver les incontournables de l'univers Emmaüs : vêtements, objets de décoration, vaisselle, livres, mais aussi une multitude d'objets du quotidien. Autant de «trésors» auxquels les visiteurs pourront offrir une seconde vie, tout en réalisant un achat solidaire.

Des achats qui soutiennent la solidarité

Car au-delà de la dimension environnementale liée au réemploi, les achats effectués dans les boutiques Emmaüs contribuent à soutenir les actions menées par le mouvement en faveur des personnes en situation de précarité et d'exclusion.

Cette ouverture au centre-ville de Metz s'accompagne par ailleurs de la fermeture définitive de la boutique Fripes et Brocs, implantée jusqu'ici au Carrefour de Moulins-lès-Metz. Avec cette nouvelle implantation, Emmaüs Peltre entend se rapprocher du public et rendre plus accessible son offre de seconde main.

La nouvelle boutique est joignable au 03 87 74 95 88 ou par courriel à contact@emmaus-peltre.com. Les informations sont également disponibles sur le site d'Emmaüs Peltre.

entreprise : ASSOCIATION EMMAUS-COMMUNAUTAIRES Accéder aux données entreprise : ASSOCIATION EMMAUS-COMMUNAUTAIRES