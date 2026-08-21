World Beer Awards 2026 : l’Anosteké Saison décroche l’or

Dix ans après avoir décroché sa première distinction internationale, l’Anosteké Saison retrouve les sommets, remportant l’or aux World Beer Awards 2026, l’un des trois grands concours mondiaux de référence dans le secteur brassicole. Elle décroche ainsi le titre de «Meilleure bière de garde/saison au monde» dans la catégorie «pale beer». Pour sa créatrice, la Brasserie du Pays Flamand, basée à Merville, cette nouvelle récompense revêt une dimension particulière. C’est en effet avec cette même Anosteké Saison que la brasserie avait obtenu sa première médaille mondiale, en 2016. Depuis, l’entreprise a étoffé son palmarès avec l’Anosteké Blonde en 2021 et 2022, puis la Bracine Triple en 2023. Cette nouvelle médaille d’or constitue donc sa cinquième distinction de ce niveau.

«C’est une immense fierté pour nous de décrocher une nouvelle médaille. Derrière cette récompense, il y a surtout le travail et la passion de toute une équipe», s'est enthousiasmé Mathieu Lesenne, cofondateur. Fondée en 2006 par ce dernier et Olivier Duthoit, deux amis d’enfance, la Brasserie du Pays Flamand s’est développée autour de l’Anosteké et d’une gamme de bières revendiquant savoir-faire traditionnel et recherche de nouvelles saveurs. Elle compte aujourd’hui 47 collaborateurs et a réalisé 15 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2025.

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