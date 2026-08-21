Rentrée des radios et télés : cap sur la présidentielle

Voix et visages des médias vont peu changer à la rentrée, à l'exception de l'arrivée de Sonia Mabrouk sur BFMTV et du possible retrait de Léa Salamé sur France 2, alors que radios et télévisions se mettent déjà en ordre de marche pour couvrir la présidentielle de 2027.

Léa Salamé en suspens sur France 2, Sonia Mabrouk en orbite à BFMTV

Léa Salamé, présentatrice du journal de 20h00 de France 2 depuis un an, s'est engagée à se mettre en retrait si son compagnon, l'homme politique de gauche Raphaël Glucksmann, était candidat à la présidentielle. Les choses pourraient s'accélérer dans les prochains jours, si bien qu'il n'est pas certain de revoir la journaliste à l'antenne comme prévu ce lundi.

Jean-Baptiste Marteau, joker aux manettes cet été, devrait la remplacer.

France Télévisions se met en ordre de marche pour la campagne présidentielle, avec le retour dès septembre sur France 2 de "L'Heure de vérité", prestigieuse émission politique des années 1980/1990.

Diffusée ponctuellement après le 20h, elle sera présentée par Caroline Roux, entourée de journalistes du groupe public et d'autres médias, dont Benjamin Duhamel (France Inter) et Eugénie Bastié (Le Figaro) - un choix qui a fait débat en interne.

En face, TF1 a l'intention "de sortir les politiques" des plateaux, selon Anne-Claire Coudray, présentatrice des JT du week-end sur la chaîne privée. Pour Thierry Thuillier, directeur de l'information du groupe TF1 (qui comprend aussi LCI), l'objectif est de "rassembler les Français plutôt que diviser", dans un paysage médiatique qui se polarise.

Du côté des chaînes d'info, le plus gros transfert est celui de Sonia Mabrouk, de CNews dont elle a claqué la porte en février, à BFMTV, repassée en tête en part d'audience depuis mars. Connue pour ses interviews au ton direct, elle est propulsée sur la case cruciale de l'avant-soirée, de 18h45 à 21h.

Sur CNews, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, c'est Laurence Ferrari qui présentera et coordonnera les grands débats de la présidentielle. A priori sans Xenia Fedorova, chroniqueuse russe pro-Kremlin des médias Bolloré, visée par un arrêté d'expulsion fin juillet.

Benjamin Duhamel tous azimuts, Demorand le week-end

Florence Paracuellos va continuer de tenir la barre de la matinale de France Inter, première en audience, avec toujours Benjamin Duhamel pour les interviews. Parmi les changements, Nora Hamadi se voit remplacée, après une seule saison à la revue de presse, par Marc Voinchet, qui vient de passer la main à la tête de France Musique. Elle sera sur le terrain, avec une série de reportages diffusés le week-end, "Dans la place".

Devenu une case sensible après plusieurs polémiques, le billet d'humour qui précède le 8h change aussi de voix, avec le comédien Thomas Poitevin pour remplacer Bertrand Chameroy, resté seulement un an aussi.

Arrivé en 2025 de BFMTV, Benjamin Duhamel va aussi animer "Franc-jeu", une émission d'entretiens politiques le dimanche à la mi-journée. Un programme codiffusé sur France Inter et sur France 2.

Ancien pilier de la matinale de France Inter, Nicolas Demorand fait lui un pas de côté pour y présenter le week-end "Recto verso", sur l'actualité notamment culturelle.

A RTL, Céline Landreau, journaliste maison, prend les commandes de la matinale le 24 août et succède à Thomas Sotto, resté seulement deux saisons.

Hanouna et les autres

Cyril Hanouna, qui a rejoint le groupe M6 il y a un an, va reprendre les rênes de "Tout beau tout fun" sur Fun Radio les après-midis, et "Tout beau, tout n9uf" sur W9 en début de soirée. Cette émission à succès va être allongée, démarrant dès 18H20.

L'animateur star va en outre arriver sur la chaîne M6, pour des soirées de divertissement. Il n'est pas question de politique à ce stade.

Chez le concurrent TMC, l'émission "Quotidien" de Yann Barthès va accueillir de nouveau la chroniqueuse Salhia Brakhlia, après six ans d'absence, pour "la couverture des grands rendez-vous" dont la présidentielle.

Dans le registre du divertissement sur France Inter, Nagui passe le relais à Maïtena Biraben pour la tranche 11h-12h30 où il était le pilier de "La bande originale" depuis douze ans.