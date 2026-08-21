Tech-Media
Orchies (59) Orchies (59)
Portrait

A Orchies, des logiciels de douanes «Made in France»

Les douanes et leurs services sont le point central des politiques économiques des États et des entités supranationales. L’Union européenne est particulièrement concernée par les douanes, de par sa politique interne et ayant mis en place une autorité douanière qui va s’installer à Lille en 2028. Et les logiciels fournis aux douanes sont créés à… Orchies, dans le Nord.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Bertrand Gruson, CEO de Conex. ©Léna Heleta

Bertrand Gruson, CEO de Conex. ©Léna Heleta

Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026
<p>L’administration des douanes a plusieurs missions, dont la lutte contre la criminalité, le contrôle des marchandises à l’import et à l’export, et l’accompagnement des entreprises à l’international. Car si les agents des douanes contrôlent les marchandises, ces dernières ont une destination finale : la plupart du temps, un entrepôt appartenant à une société, où les objets seront stockés avant d’être vendus.&nbsp;</p><p>Pour gérer ce flux incessant de marchandises venues des quatre coins du monde et respecter les nombreuses législations et procédures douanières, sont mis en place des logiciel.

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte