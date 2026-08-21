A Orchies, des logiciels de douanes «Made in France»

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Rentrée des radios et télés : cap sur la présidentielle
21/08/2026 AFP
France
Les douanes et leurs services sont le point central des politiques économiques des États et des entités supranationales. L’Union européenne est particulièrement concernée par les douanes, de par sa politique interne et ayant mis en place une autorité douanière qui va s’installer à Lille en 2028. Et les logiciels fournis aux douanes sont créés à… Orchies, dans le Nord.
Bertrand Gruson, CEO de Conex. ©Léna Heleta
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