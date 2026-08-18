L’ancien Décathlon de Sarreguemines bientôt transformé en restaurant

L’ancien magasin Décathlon de Sarreguemines s’apprête à changer complètement de visage. Fermé depuis plus d’un an, le bâtiment de la rue du Maréchal-Kellermann est actuellement transformé pour accueillir L’Umigo, un restaurant consacré aux cuisines du monde. L’ouverture est prévue en novembre.

Depuis environ six mois, les travaux avancent dans les 2 600 m² du bâtiment. Le futur établissement pourra accueillir jusqu’à 650 convives et réunira plusieurs spécialités au même endroit. En outre, les clients pourront choisir parmi une large variété de plats, avec notamment des kebabs, des pizzas ainsi que des spécialités indiennes et chinoises.

Le changement est important pour ce bâtiment autrefois consacré aux équipements sportifs. Les vélos et articles de randonnée laisseront bientôt place aux tables et aux cuisines. Avec L’Umigo, les porteurs du projet souhaitent créer un lieu de restauration convivial où différentes influences culinaires pourront se côtoyer. Si le calendrier est maintenu, les habitants de Sarreguemines pourront découvrir ce nouvel établissement dès novembre.