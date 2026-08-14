Metz Beer Fest : une vingtaine de brasseries réunies à Bliiida

La fête commencera avant même l’ouverture du festival. Pendant une semaine, plusieurs brasseries participantes investiront des bars messins pour des soirées «Tape Take Over» (TTO). L’occasion de goûter leurs bières dans une ambiance conviviale et de découvrir quelques-unes des brasseries présentes au festival.

Des ateliers pour mieux connaître la bière

Le festival ne se limitera pas à la dégustation. Des ateliers seront proposés avec une zythologue diplômée pour permettre aux participants de découvrir davantage l’univers de la bière, ses styles et ses particularités. L’accès à ces ateliers nécessite l’achat d’un billet spécifique, en plus de l’entrée au festival. Le Marché des Artisans fera également son retour. Artistes, auteurs, illustrateurs, fleuristes, tatoueurs et autres créateurs seront réunis autour de leurs productions.

Enfin, plusieurs food trucks seront présents à Bliiida pour accompagner les dégustations. Au menu, des propositions salées et sucrées destinées à satisfaire différents goûts et régimes alimentaires. Avec ses brasseries venues de France et de l’étranger, ses ateliers, son marché et son offre de restauration, le Metz Beer Fest entend proposer bien plus qu’une simple dégustation de bières. (À consommer avec modération).