Le Havre figure à la 7e place du classement 2026 des meilleures villes françaises proches du littoral pour partir en vacances en voiture électrique, publié par la start-up française spécialisée dans l’électrification des mobilités et le leasing de véhicules 100 % électriques Beev. L'étude, dévoilée début juillet, évalue la maturité des territoires en matière de mobilité électrique à travers un éco-score prenant en compte les infrastructures de recharge et les services proposés aux automobilistes.

Si la Cité océane ne compte que 62 bornes de recharge publiques, soit le plus faible nombre parmi les 10 villes distinguées, elle se démarque par la qualité de son réseau. Près d'un tiers de ses équipements (32,26%) sont des bornes rapides, la proportion la plus élevée du classement.

Gratuité du stationnement en centre-ville

sous conditions

Autre avantage mis en avant par Beev : la gratuité du stationnement en centre-ville pour les véhicules 100% électriques, sous conditions. Combinée à une montée en puissance progressive du réseau de recharge, cette mesure contribue à renforcer l'attractivité du territoire pour les usagers de la mobilité électrique.

Pour établir son classement, Beev a analysé les principales villes situées à moins de 60 kilomètres du littoral. Au-delà du nombre de bornes, la méthodologie intègre leur répartition, la part des équipements rapides ainsi que les dispositifs locaux favorisant l'adoption des véhicules électriques.

«Le Havre démontre qu'en matière de mobilité électrique, la performance ne se mesure pas uniquement au nombre de bornes disponibles. Avec la plus forte proportion de bornes rapides du classement, la ville fait le choix de l'efficacité et de la qualité de service», souligne Solal Botbol, cofondateur et président-directeur général de Beev.

Devant Le Havre figurent Marseille, Bordeaux, Rennes, Nantes, Toulon et Montpellier. Nîmes, La Rochelle et Nice terminent le top 10.