La Fête du Haricot fera son retour à Soissons

Chaque année, la Fête du Haricot attire près de 50 000 visiteurs venus profiter d'un week-end placé sous le signe de la convivialité. Devenue l'un des rendez-vous incontournables de la rentrée dans le GrandSoissons, elle met à l'honneur le patrimoine gastronomique local et offre une vitrine aux producteurs, artisans, associations et acteurs du territoire.

Un programme riche et varié

Pendant trois jours, les visiteurs pourront flâner entre les stands de producteurs et d'artisans locaux, assister à des démonstrations culinaires et déguster des spécialités à base du haricot de Soissons. Le programme comprendra également des animations de rue, des concerts, des spectacles, des ateliers pour les enfants, des activités familiales ainsi que des expositions consacrées au patrimoine local. Tout au long du week-end, les rues de Soissons s'animeront au rythme des festivités. L'occasion pour le public de découvrir les savoir-faire du territoire, d'échanger avec les producteurs et les exposants, mais aussi de partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Le haricot de Soissons au cœur de la manifestation

Produit emblématique du territoire, le haricot de Soissons sera le fil conducteur de cette nouvelle édition. Restaurateurs, producteurs et passionnés proposeront de nombreuses préparations et démonstrations afin de mettre en valeur ce produit du patrimoine gastronomique local. À travers cette manifestation, le GrandSoissons entend également promouvoir le dynamisme de son territoire, qui accueille tout au long de l'année des événements culturels, sportifs, gastronomiques et familiaux.



