La guinguette mobile revient au mois d'août dans l'Aisne. Elle a été lancée en 2023 par l’association 1000 cafés qui agit pour renforcer le lien social dans les villages sans commerce. Ce café itinérant mutualisé entre plusieurs communes, comme alternative aux commerces sédentaires a d'abord été déployé dans le Grand Est. Et une seconde guinguette a vu le jour en Picardie en 2025. Depuis sa création, 150 événements ont été organisés, réunissant en moyenne 250 participants par soirée.

Huit soirées guinguette

Après le succès de la guinguette mobile dans l’Aisne l’année passée (20 événements organisés dans le département, rassemblant près de 6 800 participants), 1000 cafés, la Fondation d'entreprise Kronenbourg et la Communauté de communes Thiérache Sambre & Oise ont décidé de réitérer ce projet en Picardie. C’est une quinzaine de dates qui sont fixées pour la saison 2026. Et ce, avec toujours le même objectif : construire ensemble des temps de convivialité au cœur des communes rurales qui n’ont plus de cafés ou lieux de sociabilité. Après les rendez-vous de juillet, huit dates sont à retrouver au nord de l'Aisne : le 8 août à Monceau-sur-Oise, le 14 août à Wassigny, le 15 août à Mennevret, le 16 août à Vénérolles, le 21 août à la Vallée Mulâtre, le 22 août à Petit-Verly, le 28 août à Vaux-Andigny et le 29 août : Ribeauville.

Avec cette guinguette, l'association 1000 cafés entend remettre la convivialité au cœur des villages. Un véritable enjeu alors que 43% des habitants de zones rurales se sentent exclus de la société (Baromètre OpinionWay et Groupe SOS).