Cette soirée, placée sous le thème « Le commerce change… les opportunités aussi ! », proposera un temps d’échanges et de réflexion consacré aux mutations du secteur et aux perspectives de développement pour les acteurs du commerce. L’événement entend offrir aux professionnels un espace de partage d’expériences, de veille sur les évolutions du commerce et de mise en réseau.

Parmi les temps forts de cette nouvelle édition, Olivier Dauvers, journaliste et chroniqueur fera son retour à l'Aisne Commerce Party. Observateur passionné du commerce depuis plus de 30 ans, il partagera son analyse des évolutions du secteur à travers une conférence consacrée aux nouvelles attentes des consommateurs et aux mutations des commerces de proximité.

S'appuyant sur les nombreuses visites de magasins qu'il réalise chaque année en France et à l'international, Olivier Dauvers présentera des initiatives de terrain, des tendances émergentes et des exemples concrets destinés à inspirer les commerçants et les entrepreneurs. Son intervention permettra d'identifier des pistes de développement et d'adaptation face aux transformations du commerce.

La soirée débutera par un accueil à 17 h 30, suivi de l’ouverture de l’événement à 18 h. La conférence d’Olivier Dauvers débutera à 18 h 30 avant de laisser place à un cocktail et à un temps d’échanges entre commerçants, partenaires et participants. Gratuite sur inscription, cette nouvelle édition de l’Aisne Commerce Party est limitée à 200 participants.



