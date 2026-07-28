L’édition 2026 du Concours Métiers d’Art est lancée ! Destination Nancy, bras armé du développement touristique et événementiel de la Métropole du Grand Nancy et de la ville de Nancy, invite les artisans d’art, créateurs et designers à se faire connaître.

Cette nouvelle édition invite les professionnels des métiers d’art à proposer une création originale autour du thème : «La nature en héritage : créer à la manière de l’École de Nancy».

«C’est une invitation à revisiter le vivant, le végétal, l’animal, le minéral dans l’esprit de l’École de Nancy tout en laissant place à une interprétation contemporaine, sensible et créative», expliquent les organisateurs.

Les créations sélectionnées seront notamment présentées à l’occasion du futur Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires, du 11 au 15 février 2027 au parc des expositions de Nancy.

Toutes les infos sur le : https://www.destination-nancy.com/concours-metiers-dart/