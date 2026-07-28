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Destination Nancy lance officiellement l’édition 2026 du Concours Métiers d’Art

Destination Nancy avec l’appui de la Métropole du Grand Nancy et en partenariat avec le Pôle Métiers d’Art de la Région Grand Est lance son Concours Métiers d’art à destination des artisans d’art, créateurs et designers. 

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© Laurence Deleau. À la manière de l’Ecole de Nancy, c’est le fil rouge de l’édition 2026 du Concours Métiers d’Art organisé par Destination Nancy.

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Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 28 juillet 2026 - Mis à jour le 28 juillet 2026

L’édition 2026 du Concours Métiers d’Art est lancée ! Destination Nancy, bras armé du développement touristique et événementiel de la Métropole du Grand Nancy et de la ville de Nancy, invite les artisans d’art, créateurs et designers à se faire connaître. 

Cette nouvelle édition invite les professionnels des métiers d’art à proposer une création originale autour du thème : «La nature en héritage : créer à la manière de l’École de Nancy». 

«C’est une invitation à revisiter le vivant, le végétal, l’animal, le minéral dans l’esprit de l’École de Nancy tout en laissant place à une interprétation contemporaine, sensible et créative», expliquent les organisateurs. 

Les créations sélectionnées seront notamment présentées à l’occasion du futur Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires, du 11 au 15 février 2027 au parc des expositions de Nancy. 

Toutes les infos sur le : https://www.destination-nancy.com/concours-metiers-dart/

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