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Éclipse du 12 août : Metz distribue 2 500 paires de lunettes pour profiter du spectacle

Visible pour la première fois à un tel niveau depuis 1999, l'éclipse solaire du 12 août s'annonce comme l'un des événements astronomiques de l'année. À cette occasion, la Ville de Metz met gratuitement à disposition 2 500 paires de lunettes homologuées afin de permettre au public d'admirer le phénomène sans risque.

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© D.R.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 28 juillet 2026 - Mis à jour le 28 juillet 2026

Le 12 août prochain, les regards seront tournés vers le ciel. En Moselle, la Lune masquera près de 90% du disque solaire. Un niveau d'obscuration exceptionnel, inédit depuis la grande éclipse du 11 août 1999.

Pour permettre aux habitants d'en profiter dans les meilleures conditions, la Ville de Metz distribuera 2 500 paires de lunettes homologuées. Dès le 5 août, les Messins pourront en retirer gratuitement une par foyer dans les mairies de quartier, sur présentation d'une pièce d'identité. 

Rendez-vous donné au Plan d'eau 

Le jour J, une nouvelle distribution sera également organisée au Plan d'eau, où la municipalité donne rendez-vous au public à partir de 18h30. L'observation de l'éclipse est prévue entre 19h20 et 20h15, en partenariat avec la Société d'astronomie de Metz.

Les autorités rappellent toutefois qu'il est strictement interdit d'observer le Soleil à l'œil nu, même lorsque celui-ci est largement masqué. Seules des lunettes conformes à la norme NF EN ISO 12312-2 garantissent une protection efficace. Les lunettes de soleil classiques, les filtres artisanaux ou l'observation à travers des jumelles ou un appareil photo non équipés peuvent provoquer des lésions irréversibles de la rétine.

Si la météo est de la partie, cette soirée du 12 août offrira ainsi aux Mosellans un spectacle céleste rare… avant de devoir patienter 55 ans pour revivre un phénomène d'une telle ampleur en France.