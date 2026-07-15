Trois jours de concours, trois rings d'animation et des centaines de professionnels réunis : Agrimax redonne rendez-vous à son public cet automne. «C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les filières agricoles du Grand Est et des régions voisines. Chaque année, nous cherchons à faire évoluer le Salon tout en restant fidèles à son ADN», souligne Patricia Stalder, directrice adjointe de Metz Événements. «C'est l'un des événements que nous souhaitons pousser le plus fortement dans les prochaines années», abonde Laurent Haas, nouveau directeur général de Metz Expo. L'ambition affichée est claire : renforcer à terme la dimension européenne d'Agrimax.

Des rendez-vous attendus et des nouveautés

Pour cette édition, pas moins de 22 000 visiteurs sont espérés et prendront plaisir à observer 700 bovins toutes races confondues (absents en 2025 pour cause de restriction sanitaire), 900 lapins et volailles et 300 ovins. Ils pourront également assister à la traditionnelle et très courue vente aux enchères de béliers.

Parmi les spécificités de cette 15e édition figure aussi une programmation consacrée aux femmes dans l'agriculture. Agricultrices, éleveuses, techniciennes ou entrepreneuses seront mises en lumière à travers des témoignages, une exposition et des tables rondes. La jeune Perrine Raymond, pédicure pour bovins suivie par plus de 100 000 abonnés sur Instagram viendra également partager son expérience.

La Blonde d'Aquitaine sous les projecteurs

Cette année, la race mise à l'honneur est la Blonde d'Aquitaine. Réputée pour sa croissance et son excellent rendement, elle est considérée comme l'une des références françaises parmi les races allaitantes. Plusieurs éleveurs venus de tout le territoire présenteront leurs plus beaux spécimens lors d’un concours dédié.

Agrimax entend aussi poursuivre ses ambitions en matière d'innovation avec ses pôles dédiés aux énergies, aux start-up et à l'emploi. Une manière de rappeler que l'agriculture de demain se construit autant dans les exploitations que dans les échanges et les rencontres qui font le succès du Salon messin.

Plus d'infos : www.agrimax-expo.com