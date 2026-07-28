Moyencourt-lès-Poix : 1612 le château accueille des événements

Ancienne demeure seigneuriale construite en 1612, comme l’indique sa façade, le château de Moyencourt-lès-Poix est entré dans la famille maternelle de Patricia Delamare en 1771. Après la disparition de son père, il y a 11 ans, qui vivait sur place, elle s’est associée et Patrice, son mari, et ses leurs deux enfants, Hélène et Etienne Delamare, afin de trouver une nouvelle vie pour la demeure à laquelle ils tiennent tant :



Pari ambitieux de transformer ce patrimoine privé

«Les moyens nécessaires à son entretien rendaient impossible sa conservation sans lui donner une nouvelle vocation économique. Nous avons fait le pari ambitieux de transformer ce patrimoine privé en un lieu de réception et d’événementiel, conciliant préservation du patrimoine, développement économique et ouverture au public. Nous avons lancés l’activité, baptisée 1612 le château, en avril avec un salon du mariage. Malheureusement, sans mon père qui est décédé en mars 2024», informe Hélène Delamare.

Pour cela, ils ont aménagé dans le parc un chapiteau modulable chauffé avec plancher en bois de près de 300 m². Il peut accueillir 250 personnes assises et 290 debout. Il jouxte un office traiteur professionnel de 25 m², des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite avec espace bébé et un parking privé.

Il faut dire que lieu, situé en sortie du village, permet d’organiser toute l’année et en toute quiétude des fêtes de famille, comme des mariages, ou dans la semaine des évènements professionnels tels des séminaires à la demie journée ou à la journée, des teams building avec activités dans le parc ou dans le bois, des repas d’affaires… Il abrite aussi une cour idéale pour les cérémonies laïques, vins d’honneur, activités extérieures.

Des projets pour les intérieurs

Au rez-de-chaussée du château en brique et pierre, le salon de bois et le salon des miroirs peuvent recevoir des repas d’affaires plus intimistes, des réunions, des réglages de derniers détails des cérémonies, des shootings photo, des tournages de films : «Nous laissons aux clients le choix des prestataires que ce soit pour les repas, le matériel, le mobilier, précise Hélène Delamare. Mais s’ils le veulent, nous pouvons gérer à leur place. Enfin, la location du week-end s’étend du vendredi au lundi afin d’offrir une expérience plus sereine».

Les travaux en cours, réalisés les membres de la famille, permettront dans les prochaines semaines de proposer des hébergements touristiques au sein du château. Les associés entendent aussi organiser diverses prestations comme : anniversaires à thème pour enfants, animations culturelles, retraites et ateliers bien-être, expositions consacrées à l’histoire du château.

«Chaque événement contribue directement au financement des travaux de rénovation et permet d'envisager, à terme, la réhabilitation des anciennes granges afin d’offrir de nouveaux espaces pour les réceptions. Chaque génération a laissé son empreinte ici. Aujourd’hui encore, cette histoire continue de s’écrire», conclut Hélène Delamare en nous quittant. Et sans nul doute, elle sera encore plus belle portée par la passion de ce trio familial.