Meuse : trois bassins passent en alerte renforcée sécheresse

La dégradation de la situation hydrologique contraint la Meuse à durcir son dispositif face à la sécheresse. Les bassins versants de la Vallée de la Meuse, de la Chiers et de la Plaine de Woëvre passent en alerte renforcée, tandis que les autres secteurs du département restent en alerte. En cause : un déficit pluviométrique persistant, des nappes phréatiques fragilisées et des cours d’eau dont les débits continuent de baisser, les précipitations récentes n’ayant pas permis d’inverser durablement la tendance. Pour les acteurs économiques locaux, ce changement de niveau entraîne de nouvelles contraintes sur les usages de l’eau, avec des restrictions adaptées aux entreprises, aux collectivités et aux exploitations agricoles. Dans l’agriculture, l’irrigation par aspersion est limitée à la période comprise entre 20 heures et 9 heures, tandis que l’irrigation des cultures destinées à la méthanisation est interdite. Pour les particuliers, l’arrosage des jardins potagers est également limité aux horaires nocturnes, tandis que le remplissage des piscines privées et le lavage des véhicules sont fortement encadrés.

La sécheresse pèse sur l’économie nationale

Au-delà de la Meuse, la sécheresse met sous pression une ressource essentielle à l’agriculture, à l’industrie et aux collectivités. La prolongation des restrictions peut contraindre les entreprises à adapter leurs activités et leurs usages de l’eau, tout en renforçant les enjeux d’approvisionnement en eau potable. Le maintien des usages prioritaires devient ainsi un enjeu économique et territorial, alors que le non-respect des mesures peut être sanctionné jusqu’à 1 500 euros.