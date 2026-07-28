Les inquiétudes autour des dépenses dans l'intelligence artificielle (IA) et de la montée en puissance de la concurrence chinoise dans les semi-conducteurs provoquent mardi une nouvelle vague de ventes sur les marchés mondiaux.

Les Bourses asiatiques ont lourdement chuté, tandis que les places européennes résistent en début de séance, soutenues par le recul des prix du pétrole.

Vent de panique sur les puces

"Un regain de préoccupations autour des dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle, ainsi que la concurrence de sociétés chinoises proposant des produits moins chers, a déclenché une nouvelle vague de ventes sur les valeurs mondiales des semi-conducteurs", a expliqué Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank.

Il s'agit d'un nouveau coup de semonce pour le secteur de l'IA, déjà miné par les doutes sur ses perspectives de rentabilité.

A la Bourse de Séoul, l'indice Kospi a dégringolé de 10,84%, plombé par la chute des champions des puces mémoire Samsung Electronics (-13,39%) et SK Hynix (-14,65%).

A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a plongé de 3,95%, affecté par la dégringolade de l'action du groupe Kioxia (-18,33%).

Selon le site The Information, l'entreprise chinoise Shanghai Yuliangsheng a lancé la production industrielle de machines de lithographie par immersion dans l'ultraviolet profond (DUV). Jusqu'ici exclusivement maîtrisée par le groupe néerlandais ASML, cette technologie permet de fabriquer des puces électroniques très puissantes.

"Cela signifierait que l'entreprise (ASML) ne détient plus le monopole et, pire encore, qu'elle devrait affronter la concurrence chinoise", a souligné Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Dans les premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam, l'action de ASML cédait 0,95%.

La vague de vente de titres de valeurs du secteur des semi-conducteurs frappe également le reste de l'Europe, Infineon perdant 1,46% à Francfort et Soitec reculant de 2,90% à Paris.

La tech est dans le viseur des investisseurs alors que plusieurs géants technologiques doivent publier leurs résultats trimestriels dans les prochains jours. Les chiffres de Microsoft et Meta sont attendus mercredi, ceux d'Apple et Amazon jeudi.

Ils "annonceront probablement de nouvelles dépenses dans l'IA, financées par des émissions supplémentaires d'actions et de dette", a indiqué Ipek Ozkardeskaya.

"Et les chiffres sont préoccupants", a jugé cette analyste en évoquant des levées de fonds de plus de 300 milliards de dollars au total via des émissions d'actions et d'obligations pour Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle.

Le pétrole poursuit son recul

Les places européennes résistent mieux mardi matin, car elles profitent du recul des prix de l'énergie. Dans les premiers échanges européens, la Bourse de Paris gagnait 0,56%, Francfort prenait 0,62%, Londres décollait de 0,11% et Milan montait de 0,26%.

"Cela résume bien les dernières 24 heures", a considéré Jim Reid. "Les marchés oscillent entre une nouvelle vague de ventes sur les fabricants de puces" et l'accalmie observée au Moyen-Orient depuis le week-end, a-t-il noté.

Le président américain Donald Trump a jugé lundi que les discussions avec Téhéran avaient "de bonnes chances" d'aboutir, bien que les dirigeants iraniens aient démenti négocier avec les Etats-Unis, au troisième jour de pause des hostilités entre les deux camps.

Après 15 jours d'échanges ininterrompus de frappes, malgré le protocole d'accord américano-iranien conclu mi-juin en vue d'une fin de la guerre, les hostilités ont cessé samedi.

Mardi vers 07H15 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du nord, référence mondiale du pétrole, s'affichait en baisse de 2,22%, à 86,40 dollars, et celui du WTI, son équivalent américain, perdait 1,92%, à 81,02 dollars. La veille, le cours de ces deux références avait chuté d'environ 8%.

"Le recul des prix du pétrole fait baisser les rendements obligataires mondiaux, ce qui me laisse penser qu'il s'agit une fois de plus d'une intervention verbale de Trump destinée à enrayer la flambée des rendements américains", a estimé pour sa part Ipek Ozkardeskaya.

Les bons du Trésor américain à échéance 10 ans affichaient un rendement à 4,61% vers 07H15 GMT, contre près de 4,65% lundi à la clôture.

La Réserve fédérale américaine (Fed) ouvrira d'ailleurs le bal mardi des réunion des banques centrales de la semaine, avec une décision de politique monétaire attendue mercredi, après celle de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine dernière.

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