La Bourse de Paris évolue en légère hausse mardi, soutenue par le recul des prix de l'énergie, sur fond de ventes sur les valeurs technologiques mondiales et d'une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,25% à 8.427,07 points vers 10H15 heure de Paris. Lundi, l'indice CAC 40 a terminé en hausse de 0,40% à 8.406,06 points.

"La tendance se confirme: les journées de hausse en Bourse, comme celle observée au début de la semaine, sont rapidement mises à profit par les investisseurs pour prendre leurs bénéfices, en particulier sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs", commente Andreas Lipkow, chez CMC Markets.

Les places européennes résistent mieux à la forte vague de vente qui touche les fabricants de puces, en raison de leur moindre exposition au secteur.

En parallèle, "le recul du pétrole et la détente des rendements obligataires offrent un soutien aux marchés, les craintes d'une escalade au Moyen-Orient s'atténuant progressivement", note John Plassard, analyste chez Cité Gestion.

Les indices européens sont sensibles aux coûts de l'énergie, de nombreuses économies du continent restant de grandes importatrices d'hydrocarbures.

Les investisseurs digèrent par ailleurs une nouvelle vague de résultats d'entreprises, dont ceux du géant du luxe LVMH, poids lourd de l'indice CAC 40.

LVMH ne convainc pas

Le titre LVMH, numéro un mondial du luxe, cédait 1,37% à 460,40 euros vers 10H15 heure de Paris, au lendemain de la publication de résultats stables au premier semestre, supérieurs aux attentes, dans un secteur du luxe qui commence à reprendre de l'élan après trois ans de morosité.

De janvier à fin juin, le bénéfice net du propriétaire de Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon ou encore Hennessy a atteint 5,7 milliards d'euros - comme l'an dernier -, "dans un contexte géopolitique et économique encore perturbé, amplifié par le conflit au Moyen-Orient", avait indiqué LVMH dans un communiqué.

La publication du groupe ne devrait cependant "probablement pas raviver de manière significative l'intérêt pour l'ensemble du secteur", estiment les analystes de Jefferies.

Ils notent qu'une "grande partie de la surprise positive sur le résultat net semble liée à des éléments exceptionnels (...) qui ne devraient pas se reproduire en 2027".

Safran salué

Porté par une forte demande en moteurs civils et pièces de rechange, le groupe aéronautique français Safran a relevé mardi ses prévisions annuelles après un premier semestre en nette progression et une rentabilité record de 18,4%.

Le bénéfice net ajusté a bondi de 21% à 1,9 milliard d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 19% à 17,6 milliards d'euros par rapport au premier semestre 2025.

"Les résultats du premier semestre 2026 confirment une dynamique opérationnelle robuste", ont salué les analystes de RBC dans une note dédiée à Safran. "Le relèvement des objectifs annuels est supérieur aux attentes et renforce la confiance dans la trajectoire bénéficiaire" du groupe, soulignent-ils.

Le titre Safran prenait 2,76% à 342,40 euros vers 10H15 heure de Paris.

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