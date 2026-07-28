Dieppe : un hangar de 2 000 m² disponible au port

Le Hangar d’Europe, situé au cœur du Port de Dieppe, est désormais disponible à la location. Avec une superficie de 2000 m², il se trouve dans un emplacement stratégique sur le quai de Norvège, idéal pour les activités portuaires et logistiques. Ce bâtiment moderne répond aux normes ICPE 2160, permettant une exploitation rapide et sécurisée. Son accès direct aux quais facilite les opérations de chargement et déchargement, faisant de cet espace une option fonctionnelle et immédiatement exploitable pour les entreprises.

Les ports renforcent leur offre logistique

La mise à disposition de ce bâtiment illustre un enjeu national pour les ports français : disposer d'infrastructures adaptées pour accompagner les activités industrielles et logistiques et répondre aux besoins des entreprises. Grâce à son emplacement stratégique, à son accès direct aux quais et à sa conformité aux normes ICPE 2160, le site dieppois peut permettre aux professionnels de disposer rapidement d'un espace opérationnel. Pour les acteurs économiques, ce type d'équipement facilite les opérations de stockage, de chargement et de déchargement, tout en contribuant à fluidifier les flux de marchandises.