Le groupe Carmila poursuit son développement avec la signature d'un accord ferme pour l'acquisition de Grand Quetigny, situé dans l'agglomération dijonnaise. L’acquisition de ce centre commercial de 13 650 m², a nécessité un investissement de 45 millions d’euros. Cette opération participe à l'objectif annuel d'acquisitions de l'entreprise fixé à 100 millions d'euros.

Un centre commercial bien implanté

Le centre commercial Grand Quetigny, adossé à un hypermarché Carrefour leader, s'impose comme un pôle commercial majeur du sud de la région dijonnaise. Le site bénéficie d'une zone de chalandise en croissance sur les plans démographique et économique. Selon Carmila, cet actif répond à ses critères en matière de dominance locale et de capacité de transformation immobilière.

Le centre, qui réunit 66 commerces, affiche un chiffre d'affaires moyen d'environ 6 000 euros par mètre carré. Avec un taux d'occupation d’environ 90 %, Carmila prévoit de renforcer l'attractivité du site grâce à des restructurations, à une évolution de l'offre commerciale et au déploiement de plusieurs services du groupe, notamment le commerce éphémère, les solutions de Retail Media novatrices et l'activité liée aux tours 5G Next Tower. Le groupe souligne également les ambitions environnementales du site, qui vise une certification BREEAM-In-Use de niveau « Very Good ».

« Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de création de valeur et de croissance de Carmila. Nous ciblons des actifs leaders, avec une attractivité forte et une zone de chalandise dense, où notre plateforme immobilière peut générer une forte croissance organique. C'est exactement le cas à Grand Quetigny : un prix d'entrée offrant une rentabilité immédiate nettement supérieure aux critères d’investissement de Carmila et un potentiel d’optimisation, de transformation et de création de valeur très attractif», souligne Marie Cheval, PDG de Carmila.



