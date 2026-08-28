Le contexte géopolitique incertain amène les gouvernements et les entreprises à se questionner et surtout à trouver des réponses pour faire face aux nombreux impacts que ces transformations amènent. Il sera possible pour eux d'y répondre en partie le 24 septembre à Dunkerque, lors du Symposium Douane. Dunkerque-Port, troisième port de commerce français, est partenaire de l'évènement.

Une journée entière journée est consacrée aux grandes transformations de la douane et du commerce international. Elle réunira des entreprises, des experts et des acteurs institutionnels autour de quatre enjeux majeurs. Tout d'abord l’évolution de la douane européenne ; ensuite les relations UE–Royaume-Uni et les flux transmanche ; le renforcement des contrôles sanitaires et phytosanitaires ; et enfin la décarbonation des échanges internationaux.

De nombreuses conférences auront lieu lors de cette journée ainsi que du networking.