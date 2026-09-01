RC Lens : de nouveaux actionnaires pour le club de foot artésien

Le fonds d'investissement américain Entrepreneur Equity Partners, spécialisé dans le développement des infrastructures sportives, entre au capital du RC Lens à hauteur de 13,93%. «Cet apport en fonds propres financera les opérations structurantes prévues autour du Bollaert-Delelis (...) qui visent à améliorer l'expérience des supporters et à faire de l'enceinte un lieu de vie attractif au-delà des jours de match» a annoncé le club dans un communiqué. Jean-Paul Lempereur, président et fondateur du groupe éponyme, membre du Conseil d'administration depuis 2025 et partenaire historique du club, prend lui 2,79% du capital, Seko Fofana à hauteur de 0,62% et Joseph Oughourlian reste actionnaire majoritaire avec 69,10%. Cette nouvelle entrée au capital d'Entrepreneur Equity Partners correspond à un apport de 30 M€.

Nouveau cap pour le club

Il y a trois ans, Side Invest – société régionale d'investissement dédiée au soutien et au développement de l'industrie du divertissement, en partenariat avec le Groupe IRD et l'Association Familiale Mulliez – était entrée au capital à hauteur de 13,56%. «Dans un contexte où le football français fait face à des défis économiques majeurs, l’évolution de notre structure capitalistique doit permettre au club de poursuivre sa croissance et de continuer à gagner en autonomie financière» a, de son côté commenté Joseph Oughourlian, président du Racing Club de Lens.

Evolutions dans le Conseil d'administration

Le club a également annoncé des mouvements au sein de son Conseil d'administration : Pierre Dréossi quitte la gouvernance après avoir notamment représenté le Racing auprès des instances du football français. Dans le même temps, le Racing accueille Antoine Grolin, président de Nhood, au sein de son Conseil d'administration, confirmant ainsi l'attachement de la famille Mulliez au club Artésien.