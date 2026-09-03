



International Workplace Group inaugure de nouveaux espaces Regus et Open Office à Villeneuve-d'Ascq, dans un contexte de demande croissante pour des modèles de travail hybrides dans les Hauts-de-France. Ces espaces de travail flexibles comprennent des bureaux privés, des salles de réunion et des zones de coworking, et accueilleront des entreprises établies comme des start-ups issues de secteurs variés.





Regus La Haute Borne est situé dans le Parc Scientifique de la Haute Borne, tandis qu’Open Office Valmy se trouve boulevard de Valmy. Les nouveaux sites s'inscrivent dans un contexte de demande croissante pour des modèles de travail plus flexibles, décentralisés et hybrides. Le communiqué indique également que le travail hybride peut améliorer la productivité de 11 %, selon une étude menée par IWG et le cabinet Arup.





International Workplace Group continue d'étendre son réseau mondial, ayant enregistré un nombre record de 728 nouveaux sites signés au premier semestre 2026. La société indique que 30 % de l’ensemble de l’immobilier commercial pourrait être constitué d’espaces de travail flexibles d’ici 2030. Avec plus de 6 000 sites signés dans plus de 120 pays, International Workplace Group poursuit le développement de son réseau mondial. Le groupe précise également que son modèle permet aux propriétaires et aux investisseurs immobiliers d’améliorer la rentabilité de leurs actifs.