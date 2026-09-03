Meilleure Chaîne de Magasins de l’Année est l’élection de consommateurs la plus importante et la plus populaire dans le secteur du retail français avec plus d'un million de votes de consommateurs chaque année. Pour l'année 2027, les votes sont clos et ils ont permis de donner une note dans les différents critères d'évaluation des enseignes, e-commerces et franchises en compétition pour les Trophées 2027 et de sélectionner les finalistes dans 64 catégories. Au total, 120 dirigeants ont été sélectionnés parmi les enseignes lauréates. Les gagnants seront révélés lors de la cérémonie de remise des Trophées, le mercredi 23 septembre 2026.

Dans la catégorie «bricolage», Weldom, l'enseigne de bricolage de proximité, s'est hissée parmi les finalistes, en lisse avec Leroy Merlin, qui font partie du même groupe (ADEO). Weldom est une habituée de ce concours : en 2025, l'enseigne a été élue, pour la quatrième année consécutive, la meilleure chaîne et la meilleure franchise dans le secteur du bricolage. En 2026, Weldom a aussi remporté le Grand Prix des Rois de la Supply Chain 2026, décerné par Supply Chain Magazine, grâce à sa logistique performante.





D'autres récompenses

En fort développement, Weldom a mis en place une politique R.H tournée vers l'humain. En 2025, l'enseigne s’est vue décerner le Prix Or "Employeur Inclusif Handicap" par la préfecture de l’Oise, en reconnaissance de sa politique structurée et de ses actions concrètes en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Dans ses actions, Weldom mène, depuis plusieurs années, une politique active d’inclusion, développée avec l’appui de l’Agefiph. Cette démarche s’est déployée au sein des magasins, du siège et du centre logistique. Plusieurs initiatives concrètes ont été mises en place, dont les recrutements réalisés avec les acteurs spécialisés et 32 aménagements de postes sur-mesure.



