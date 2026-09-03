Céder ou transmettre son entreprise reste une décision lourde de conséquences pour un dirigeant. La question se pose souvent trop tard. Quand faut-il commencer à y réfléchir ? Comment préparer sa structure ? Où trouver un repreneur fiable ? Autant d'interrogations auxquelles la CCI Côte-d'Or - Saône-et-Loire et le CRA veulent répondre. Les deux organismes proposent une conférence gratuite le jeudi 24 septembre 2026, de 17h à 19h, à la Maison de l'administration, 52 Quai Jules Chagot, à Montceau-les-Mines. L'inscription est obligatoire via un lien dédié.

Diagnostic, valorisation et financement au programme

La rencontre débute à 17h par une présentation des étapes clés d'un projet de cession ou de reprise. Les intervenants détailleront le parcours d'accompagnement proposé aux cédants et aux repreneurs, ainsi que l'outil Transentreprise. Seront également abordés le diagnostic préalable, la préparation du dossier, la valorisation de l'entreprise, la recherche d'un repreneur adapté et les solutions de financement. À 18h20, un temps d'échange permettra aux participants de poser leurs questions aux experts de la CCI, du CRA et de Bresse Initiative, présents pour partager leur expérience du terrain.