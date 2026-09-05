Le Livre sur la Place à Nancy en mode approche

C’est encore calme ! Du côté de la place de la Carrière à Nancy, la structure du principal chapiteau du Livre sur la Place, n’est pas encore montée à J moins sept du premier salon national de la rentrée littéraire.

Dans une semaine (du 11 au 13 septembre), l’endroit sera noir de monde comme chaque année ! Dans les rues de la cité ducale, un vent de littérature et de liberté souffle et les affiches annonçant la manifestation sont autant de compte à rebours pour ce moment de rencontre unique entre le public et les écrivains (programme complet sur le : https://lelivresurlaplace.nancy.fr/accueil.

Organisé par la Ville de Nancy en lien avec l’association de libraires «Lire à Nancy» sous le parrainage, depuis sa création en 1979 de l’Académie Goncourt, le Livre sur la Place entend bien remplir une nouvelle fois son rôle de fédérateur, de passeur de messages et de défenseur des libertés.

Coprésidence, un vrai symbole

«Pour sa 48e édition, Le Livre sur la Place revêt une dimension exceptionnelle avec une double présidence. En invitant Élie Barnavi et Elias Sanbar à présider ensemble, le festival fait le choix du dialogue, de l'écoute de l'Autre, de l'ouverture et bien sûr de la paix», assure la Ville de Nancy.

Élie Barnavi : historien, essayiste et ancien diplomate israélien, né en 1946 en Roumanie. Spécialiste de l’histoire de l’Europe et des relations internationales, il a notamment été ambassadeur d’Israël en France de 2000 à 2002 et est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire, à la politique et au dialogue entre les peuples. Son actualité : Le dictionnaire amoureux d'Israël (Plon)

Elias Sanbar : historien, essayiste, poète, traducteur et diplomate palestinien, né en 1947 à Haïfa. Figure majeure de la culture palestinienne, il a participé aux négociations de paix israélo-palestiniennes, dirigé la délégation palestinienne chargée des réfugiés et été ambassadeur de la Palestine auprès de l’UNESCO. Auteur de nombreux ouvrages, il est également connu pour avoir traduit en français l’œuvre du poète Mahmoud Darwich. Son actualité : Nouveau dictionnaire amoureux de la Palestine (Plon).

Une coprésidence, symbole d’un message universel de paix et de dialogue ! Une 48e édition qui devrait, de nouveau faire date !