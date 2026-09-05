Jordan Bardella a réaffirmé samedi son "affinité politique et personnelle indéfectible" envers Marine Le Pen, alors que la rentrée politique du Rassemblement national est marquée par plusieurs dissonances entre les deux leaders du parti.

"Il y a avec Marine Le Pen une affinité politique et personnelle indéfectible", a lancé le président du RN dans un entretien sur BFMTV. "Si certains attendent de ma part que je sois déloyal à Marine Le Pen (...) c'est très mal me connaître", a-t-il ajouté, promettant de "faire son travail" et d'être "à son poste".

"Parce qu'elle a toujours été mon premier soutien, je serai toujours son premier soutien", a-t-il poursuivi.

Destiné à Matignon en cas de victoire de Marine Le Pen, Jordan Bardella a assuré qu'il ne "cherch(ait) pas à imposer" une ligne au parti.

Lui qui porte une vision économique jugée plus pro-business que la candidate du parti pour 2027 a dit vouloir "s'impliquer sur la thématique économique" qui sera "l'un des enjeux majeurs de cette campagne".

Les deux figures du RN affichent plus ou moins publiquement certaines divergences, notamment sur l'interdiction du port du voile islamique sur la voie publique ou sur la retraite, où Marine Le Pen défendra finalement un retour aux 62 ans voire 60 ans, alors que son futur potentiel Premier ministre envisageait un temps une réflexion pour un "nouveau système".

"Quand on a des des désaccords, on a pour habitude d'en discuter entre nous", a assuré Jordan Bardella.