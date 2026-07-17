Le jury, présidé par Abnousse Shalmani, a récompensé cette œuvre majeure qui recevra sa dotation de 3 000 euros lors du festival Le Livre sur la Place le 11 septembre prochain.

Ce prix littéraire, fondé en 2002 sous l’impulsion de Simone Veil, génère d'importantes retombées économiques pour l’écosystème du livre en Lorraine. La dotation financière de 3 000 euros accordée à la lauréate s'accompagne traditionnellement d'un effet booster immédiat sur les ventes en librairie et l'activité des diffuseurs régionaux. Pour la maison d'édition indépendante Anamosa, cette mise en lumière au cœur de la Place Stanislas garantit une diffusion nationale accrue. Ce coup de projecteur illustre parfaitement le rôle moteur de la commande publique et des distinctions municipales dans le soutien à l'économie culturelle locale.

Le Livre sur la Place, vitrine attractive du territoire lorrain

La remise officielle du prix, programmée le vendredi 11 septembre 2026 à l’Hôtel de Ville de Nancy, marquera le coup d'envoi du salon Le Livre sur la Place. Cet événement phare de la rentrée littéraire constitue un pilier essentiel de l'attractivité touristique et commerciale de la cité ducale, attirant chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Le succès grandissant de ce prix lorrain souligne l'impact direct et concret des grands événements culturels sur le dynamisme macroéconomique de la région Grand Est.