Les auteurs proposent des repères concrets pour accompagner la recherche d’alignement. Au travers de concepts tels que confiance, émotions, objectifs, valeurs, attention, visualisation, respiration ou encore relation à l’environnement, leur réflexion trouve son terrain d’expression dans des environnements dans lesquels se rencontrent exigence, engagement et dimension humaine : management, direction, entreprises ou fonctionnement des collectifs professionnels…

«Dans cet ouvrage, nous proposons une autre manière de penser la préparation mentale. Nous défendons une approche systémique de la performance, fondée sur un principe central : l’alignement. Être performant ne consiste pas uniquement à posséder les bonnes compétences ou à multiplier les outils. Il s’agit aussi de parvenir à créer une cohérence entre la personne, son projet et son environnement», expliquent David Pruvot et Sébastien Bécuwe. Cet équilibre permet de mieux comprendre ce qui se joue derrière une performance, mais aussi les tensions, les freins ou les incohérences qui peuvent empêcher un athlète, un entraîneur ou un collectif d’exprimer pleinement son potentiel.

«Trouver du sens à son action»

À travers le modèle T2PM, TEAM² Performance Mentale, l’ouvrage s’appuie sur plusieurs années d’expérience auprès de sportifs, d’entraîneurs et de clubs. Il défend une conviction simple : la performance durable ne peut pas être dissociée de l’humain. L’objectif n’est donc pas seulement de révéler l’athlète, mais de permettre à chacun de mieux se comprendre, de trouver sa juste place et de construire une performance qui ait du sens.

Ce livre est le prolongement d’une aventure professionnelle et humaine construite entre les deux écrivains. «Nous partageons une même conception de la préparation mentale, tout en ayant des parcours, des expériences et des regards complémentaires. Au-delà du sport, on s’intéresse plus largement à ce qui permet à une personne, par exemple un chef d'entreprise ou un collectif de trouver sa place, de donner du sens à son action et de créer de la cohérence entre ce qu’il est, ce qu’il poursuit et l’environnement dans lequel il évolue».