Decathlon et Alstom s'associent pour imaginer les trajets de demain

Un duo étonnant. La marque de sport Decathlon et le leader mondial du transport ferroviaire et de la mobilité intelligente Alstom ont travaillé ensemble lors du salon Innotrans à Berlin. Les deux entités ont travaillé ensemble pour trouver des idées autour des trajets et des mobilités de demain et de nouvelles solutions pour rendre l'intermodalité intuitive.

Des innovations globales

Pour répondre à ces questions, les marques ont pensé une chaîne de mobilité globale, avec un vélo/trottinette connecté et adapté au train, avec une réservation préalable via l'application mobile, le voyageur est guidé automatiquement sur le quai jusqu'à l'équipement d'identification pour un enregistrement instantané de sa mobilité douce. S'y ajoute un espace «Mobilité Douce» repensé dans le train, avec un compartiment dédié et sécurisé qui accueille vélos et trottinettes.

Avec ce travail commun, l'objectif de Decathlon et Alstom est de démontrer que l'innovation ne consiste pas uniquement à inventer de nouveaux véhicules ou de nouvelles infrastructures, mais aussi à rendre les connexions entre les différents modes de transport plus simples et plus accessibles à tous.

«Avec Decathlon, nous avons cherché à faire disparaître les obstacles qui compliquent encore le voyage avec un vélo ou une trottinette. Au-delà de l'objet, nous partageons une même conviction : la mobilité ne se pense plus mode par mode, mais comme une expérience continue. L'ambition est simple : permettre à chacun de passer d'un mode de transport à l'autre aussi facilement que possible, parce que la transition écologique ne se fera que si elle est aussi synonyme de liberté et de plaisir de se déplacer», explique Alexis Bonnet, Directeur Design chez Alstom.