Transition énergétique
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Décryptage

Festival GREAT! : réconcilier entreprises et citoyens

Le World Forum for a Responsible Economy (WFRE) devient le festival GREAT!. Il aura lieu les 14 et 15 octobre à la Cité des Échanges de Marcq-en-Baroeul. Avec l’envie de rapprocher l’écosystème des citoyens sur un même territoire. Rencontre avec Jean-Pierre Letartre, patron du Medef Lille Métropole et d’Entreprises et Cités (organisateur), et Adrien Huc, directeur de Réseau Alliances, également organisateur de ce rendez-vous.

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Adrien Huc, directeur général de Réseau Alliances, et Jean-Pierre Letartre, président d'Entreprises et Cités. © Lena Heleta

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Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 septembre 2026
<p>Si on devait résumer, GREAT! porte une conviction-clé : les grandes transformations écologiques ne se réussiront pas hors sol. Pour Jean-Pierre Letartre, président d'Entreprises &amp; Cités, l'un des organisateurs de ce festival qui se souhaite populaire, l'enjeu en effet est que «<em>le territoire devienne le lieu de proximité qui permet de créer les coopérations et les forces suffisantes pour relever les défis. Ces transformations vont se faire avec les citoyens</em>». L'idée est donc de «<em>dé-siloter</em>» l'entreprise de ces citoyens, pour «<em>moins se juger</em>» et avancer ensemble.

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