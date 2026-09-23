Festival GREAT! : réconcilier entreprises et citoyens

Transition énergétique
Wailly : Tandem EnR inaugure un parc photovoltaïque avec des acteurs locaux
22/09/2026 Amandine Pinot
Wailly (62)
Le World Forum for a Responsible Economy (WFRE) devient le festival GREAT!. Il aura lieu les 14 et 15 octobre à la Cité des Échanges de Marcq-en-Baroeul. Avec l’envie de rapprocher l’écosystème des citoyens sur un même territoire. Rencontre avec Jean-Pierre Letartre, patron du Medef Lille Métropole et d’Entreprises et Cités (organisateur), et Adrien Huc, directeur de Réseau Alliances, également organisateur de ce rendez-vous.
Adrien Huc, directeur général de Réseau Alliances, et Jean-Pierre Letartre, président d'Entreprises et Cités. © Lena Heleta
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