Festival GREAT! : réconcilier entreprises et citoyens

Décryptage

Le World Forum for a Responsible Economy (WFRE) devient le festival GREAT!. Il aura lieu les 14 et 15 octobre à la Cité des Échanges de Marcq-en-Baroeul. Avec l’envie de rapprocher l’écosystème des citoyens sur un même territoire. Rencontre avec Jean-Pierre Letartre, patron du Medef Lille Métropole et d’Entreprises et Cités (organisateur), et Adrien Huc, directeur de Réseau Alliances, également organisateur de ce rendez-vous.