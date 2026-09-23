Transition énergétique : sommes-nous vraiment pionniers ?

Transition énergétique
Festival GREAT! : réconcilier entreprises et citoyens
23/09/2026 Marine Tesse
Marcq-en-Barœul (59)
Première région française en éolien terrestre (24,9% de la production électrique française), territoire convoité pour les vallées de gigafactories, 57 kilomètres de réseau de chaleur fatale dans le bassin minier... Au-delà des chiffres, notre territoire est devenu une référence en matière de transition énergétique.
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Wailly (62)
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