Transition énergétique
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Décryptage
Éditorial

Transition énergétique : sommes-nous vraiment pionniers ?

Première région française en éolien terrestre (24,9% de la production électrique française), territoire convoité pour les vallées de gigafactories, 57 kilomètres de réseau de chaleur fatale dans le bassin minier... Au-delà des chiffres, notre territoire est devenu une référence en matière de transition énergétique.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 septembre 2026 - Mis à jour le 23 septembre 2026
<p>Quand le renommé économiste Jeremy Rifkin était venu à Lille devant une salle comble, présenter ce qu’il appelait la Troisième Révolution Industrielle en octobre 2013, tout le monde avait été médusé par la vision dans laquelle il voulait emmener le Nord-Pas-de-Calais. Alors investi d’une mission de dix mois durant laquelle il s’est interrogé sur le changement à adopter pour notre territoire, il a fait basculer – peut-être alors sans le savoir à l’époque – la région des Hauts-de-France dans une toute autre dynamique. À l’époque, l’ancien ministre Philippe Vasseur, alors président de la Chamb.

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