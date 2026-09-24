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Anne De Solène, le rebond d'une marque centenaire

Alors que la marque Anne de Solène était au bord du précipice en 2017, le rachat par le groupe français familial Home Heritage a littéralement changé la donne. L’acteur historique du linge de lit, qui fête cette année ses 120 ans, opère une diversification et accélère à l’international. Erwan Bernard, le directeur exécutif de la marque, nous explique cette métamorphose.



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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p>Anne de Solène renaît de ses cendres. Cette marque emblématique de linge de lit haut-de-gamme, aurait pu disparaître du paysage textile français en raison de graves difficultés financières. Alors en redressement judiciaire en 2017, une petite dizaine de candidats se penchent sur une potentielle reprise. C’est finalement le groupe Home Heritage basé à Strasbourg (180 M€ de CA, 900 collaborateurs et 7 usines en France) et dirigé par Didier et Jonathan Hannaux, respectivement la quatrième et cinquième génération, qui est désigné pour reprendre l’entreprise, filature née dans les Vosges en 1906.

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