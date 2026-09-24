Anne De Solène, le rebond d'une marque centenaire

Portrait

Alors que la marque Anne de Solène était au bord du précipice en 2017, le rachat par le groupe français familial Home Heritage a littéralement changé la donne. L’acteur historique du linge de lit, qui fête cette année ses 120 ans, opère une diversification et accélère à l’international. Erwan Bernard, le directeur exécutif de la marque, nous explique cette métamorphose.







