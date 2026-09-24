Anne De Solène, le rebond d'une marque centenaire

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À Illange, l’usine de Knauf Ceiling Solutions poursuit sa montée en puissance
24/09/2026 S.M
Moselle (57)
Alors que la marque Anne de Solène était au bord du précipice en 2017, le rachat par le groupe français familial Home Heritage a littéralement changé la donne. L’acteur historique du linge de lit, qui fête cette année ses 120 ans, opère une diversification et accélère à l’international. Erwan Bernard, le directeur exécutif de la marque, nous explique cette métamorphose.
Erwan Bernard, directeur général d’Anne de Solène, est en poste depuis 2013. © Lena Heleta
Les collaborateurs sont passés de 70 à 180. © Lena Heleta
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