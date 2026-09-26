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Rouen : 104 porteurs de projets déjà inscrits au salon Objectif Artisan

À Rouen, la CMA Normandie attend déjà 104 porteurs de projets pour le salon Objectif Artisan, organisé le 8 octobre. Créateurs et repreneurs pourront y obtenir gratuitement des conseils sur le financement, la gestion et les différentes étapes d’un projet entrepreneurial.

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© CMA Normandie.

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Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 26 septembre 2026 - Mis à jour le 26 septembre 2026

À quinze jours de son ouverture, le salon Objectif Artisan affiche déjà 104 inscriptions à Rouen. Organisée par la CMA Normandie, la journée réunira le jeudi 8 octobre, de 9 h à 16 h, créateurs, repreneurs et futurs entrepreneurs autour d’une cinquantaine d’experts. Accès aux conseils en matière de financement, de fiscalité, de droit, d’assurance ou de gestion attendent les porteurs de projet. 

Le programme prévoit également des ateliers consacrés à des problématiques très concrètes : présenter son projet en trois minutes, fixer ses tarifs, comprendre la facturation électronique ou préparer la reprise d’une entreprise. La matinée «Paroles d’entrepreneurs» donnera notamment la parole à Amira Tounsi, pâtissière, et Manon Bard, luthière, autour de leurs parcours, de la création au développement de leur activité.

Les créations d’entreprises atteignent un record

La dynamique entrepreneuriale dépasse largement le cadre rouennais. En 2025, 1,165 million d’entreprises ont été créées en France, soit une hausse de 5% en un an et un nouveau record. Les micro-entrepreneurs comme les sociétés ont progressé de 6%, confirmant un niveau élevé de création d’activité. Dans ce contexte, l’accompagnement des créateurs et repreneurs constitue un enjeu économique important, notamment pour sécuriser les premières étapes d’un projet et favoriser son inscription durable dans les territoires.