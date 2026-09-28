Elya Hasson, nouvelle directrice générale de Rouge-Gorge Lingerie

Changement de tête chez RougeGorge. Au 1er octobre, Catherine Gallais, 64 ans, quittera la direction générale de l’enseigne de lingerie basée à Wasquehal, après 17 années aux commandes. «Je regarde le chemin parcouru avec beaucoup de fierté et d’émotion», confie celle qui a passé 40 ans au sein de la galaxie Mulliez.

Pour lui succéder, RougeGorge mise sur Elya Hasson, 52 ans. Cette dirigeante d’origine turque, née en Auvergne, affiche plus de 25 ans d’expérience dans le retail et le digital, en Europe et aux États-Unis. Elle a notamment travaillé au développement de Carrefour, L’Oréal, Estée Lauder et du groupe Etam.

263 magasins

Elle prend les rênes d’une entreprise qui affiche une trajectoire de croissance malgré les difficultés du marché textile. RougeGorge compte aujourd’hui 236 magasins, dont 108 affiliés en France et en Belgique, et quelque 1 000 salariés. L’enseigne réalise 124 millions d'euros de ventes, dont 16% sur le web. La nouvelle dirigeante aura pour mission de poursuivre cette dynamique, notamment à l’international et dans le digital. RougeGorge entend également ouvrir de nouvelles perspectives autour de la santé des femmes. De son côté, Catherine Gallais souhaite désormais se consacrer à «la transmission, l’accompagnement de jeunes entrepreneurs et les projets à impact».