À Dugny-sur-Meuse, une exploitation agricole sera la première étape du déplacement de Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l’Europe. À 14h30, il échangera avec des représentants du monde agricole avant de se rendre à Revigny-sur-Ornain. Le réfectoire intergénérationnel et le boulodrome de la commune figurent également au programme, ces équipements ayant bénéficié de financements européens.

Au-delà de la visite ministérielle, le déplacement met en évidence la traduction concrète des fonds européens dans les projets locaux. Pour les exploitations agricoles comme pour les collectivités, ces financements peuvent contribuer à boucler des opérations qui mobilisent plusieurs sources de capitaux.

Les fonds européens représentent un enjeu budgétaire

Cette séquence intervient dans un contexte financier particulier pour la France. Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (PSR-UE), qui constitue une part essentielle de la contribution française au budget européen, est évalué à 28,44 milliards d’euros pour 2026, selon la loi de finances.

Dans le même temps, les crédits européens constituent une source de financement pour les territoires. Pour la période 2021-2027, la France dispose notamment de 9,1 milliards d’euros au titre du FEDER, 6,7 milliards pour le FSE+ et 10 milliards pour le FEADER sur la programmation 2023-2027. Ce dernier finance notamment le développement rural, l’innovation et la diversification économique des zones rurales.