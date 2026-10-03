Lacroix-Saint-Ouen : L'Auberge du bac décline toutes les saveurs

En bref

Au sein d'un bâtiment datant de 1914, l'Auberge du bac a été témoin de nombreuses histoires. Chef et propriétaire des lieux depuis 2013, Thomas Lefebvre a écrit la sienne dans une ambiance conviviale et lumineuse où le produit de saison est le maître des lieux, sublimé par une cuisine créative et sans cesse renouvelée.



