Restauration
Lacroix-Saint-Ouen (60) Lacroix-Saint-Ouen (60)
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Lacroix-Saint-Ouen : L'Auberge du bac décline toutes les saveurs

Au sein d'un bâtiment datant de 1914, l'Auberge du bac a été témoin de nombreuses histoires. Chef et propriétaire des lieux depuis 2013, Thomas Lefebvre a écrit la sienne dans une ambiance conviviale et lumineuse où le produit de saison est le maître des lieux, sublimé par une cuisine créative et sans cesse renouvelée. 

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 3 octobre 2026 - Mis à jour le 3 octobre 2026
<p>C'est dans un véritable voyage gustatif qu'est embarqué chaque client à l'Auberge du bac. Longeant la rivière de l'Oise, dans un écrin vert intimiste, ce restaurant au style industriel traditionnel fait déguster «<em>une cuisine de produit à la façon d'une gastronomie décomplexée</em>», comme la définit Thomas Lefebvre, chef et propriétaire.&nbsp;</p><p>Avec une équipe de 14 personnes, dont huit en cuisine, le chef aux mille idées tourbillonne dans sa cuisine : à l'Auberge du bac, la carte change tous les trois mois, la carte "Menu du marché" toutes les trois semaines, un "Menu Laisse-moi f.

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