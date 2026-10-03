Lacroix-Saint-Ouen : L'Auberge du bac décline toutes les saveurs

Restauration
Loïc Menzin de l’Imprévu à Dombasle-sur-Meurthe, le performeur
30/09/2026 Emmanuel Varrier
Dombasle-sur-Meurthe (54)
Au sein d'un bâtiment datant de 1914, l'Auberge du bac a été témoin de nombreuses histoires. Chef et propriétaire des lieux depuis 2013, Thomas Lefebvre a écrit la sienne dans une ambiance conviviale et lumineuse où le produit de saison est le maître des lieux, sublimé par une cuisine créative et sans cesse renouvelée.
Thomas Lefebvre, chef et propriétaire. © Éloïse Le Névanic
© Éloïse Le Névanic
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