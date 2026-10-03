La quête du bouquet éternel

Ses premiers souvenirs la ramènent, petite, en train de confectionner un bouquet de plumes dans les champs. Son apprentissage puis ses premières années à exercer dans le luxe parisien l’ont définitivement immergée «dans le beau et le souci du détail». Après une pause de dix ans, au cœur de la campagne meusienne pour se consacrer à sa vie de maman, elle choisit de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, sous l’enseigne Ma-Nej (les initiales de ses trois enfants). À l’ouverture, son offre se limitait aux fleurs fraîches et plantes grasses mais, rapidement, elle prend conscience que le flux de clients locaux reste insuffisant. L’artisane se réoriente vers les fleurs séchées, anticipant le retour de cette tendance sur le marché. La particularité de ces végétaux qui ont subi un séchage complet est d’offrir une grande diversité de variétés et de couleurs.

Tableaux végétaux stabilisés

Si le bouquet traditionnel a une durée de vie limitée, ses œuvres en fleurs séchées restent longtemps intactes, même si elles peuvent commencer à se décolorer après deux ans d’exposition. Son choix a été de les associer à des objets attirant des amateurs de pièces décoratives durables. Depuis 2023, la passionnée s’est lancée dans un nouveau défi en travaillant les plantes stabilisées dont la sève naturelle est remplacée par pulvérisation ou absorption d’une formule associant glycérine végétale et colorants alimentaires. Ce procédé maintient la souplesse naturelle, la couleur et l’éclat des végétaux pendant de nombreuses années, tout en prévenant tout dépôt ou adhérence de poussière. Après s’être familiarisée à la technique, Aline a répondu à l’appel d’un artisan menuisier lorrain. Ensemble, ils ont conçu un mur végétal de 6 m² pour le siège de la Banque européenne d’investissement, puis un second modèle pour une banque à Madrid. Désormais, la créatrice florale a misé sur le levier de la biophilie : l’intégration de la nature dans l’architecture intérieure pour des bureaux d’assurance et des entreprises. «Les installations stabilisées ne nécessitent ni arrosage ni entretien, tout en apaisant les espaces de travail», explique-t-elle. Si les visiteurs de passage sont toujours surpris de ne pas trouver de fleurs fraîches en franchissant le seuil de son commerce, son univers apaisant, coloré et soigné fait la différence. À l’étroit dans sa boutique actuelle, elle déménagera en février prochain au cœur de Commercy en doublant sa superficie et avec la volonté de multiplier les ateliers pour transmettre son goût du beau.