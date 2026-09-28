Compiègne : Julien Anselmo nommé directeur général de Griffon France

Après plus de 12 ans passées au sein de Griffon France, Julien Anselmo prend les fonctions de directeur général. Il entend s’appuyer sur sa connaissance de la marque et son expérience dans le secteur du bâtiment pour accompagner les équipes et développer la présence de Griffon auprès des différents acteurs de la distribution du bâtiment.

Un parcours dans l’univers du bâtiment

Julien Anselmo a commencé sa carrière chez ArcelorMittal comme technico-commercial dans l’Ouest de la France. En 2008, il intègre Saint-Gobain en tant que technico-commercial spécialisé dans la couverture. Un an plus tard, il devient Responsable de secteur chez Panasonic pour le quart Nord-Ouest, avec pour mission de développer le portefeuille de distributeurs en climatisation et pompes à chaleur. Julien Anselmo poursuit ensuite son parcours chez Zodiac, où il travaille pendant quatre ans sur le même secteur pour développer la présence de la marque auprès des distributeurs des domaines de l’électricité, du sanitaire et du chauffage.

Plus de 12 ans chez Griffon

Julien Anselmo rejoint Griffon en janvier 2015 comme chef des ventes. Il y participe notamment à la formation et à la montée en compétences de ses équipes, tout en contribuant au développement du chiffre d’affaires. En novembre 2017, il devient responsable comptes clés.

En mai 2019, il crée également Griffon Éducation. Ce programme repose sur une équipe de formateurs chargée de sensibiliser les clients des distributeurs aux bonnes pratiques dans plusieurs domaines : plomberie, couverture, carrelage et piscine.

Avec cette nouvelle fonction, Julien Anselmo souhaite mettre cette expérience au service de Griffon France et de ses équipes afin de consolider et développer la présence de la marque dans les différents secteurs de la distribution du bâtiment.