La dette a atteint 119% du PIB, avant un record attendu en 2027

La dette publique française a encore progressé au deuxième trimestre, atteignant 3 595,5 milliards d'euros, soit 119% du produit intérieur brut (PIB), a annoncé mardi l'Insee, avant un record attendu en 2027, situation très inconfortable à quelques mois des élections. D'avril à juin, l'Etat s'est endetté de 53 milliards d'euros supplémentaires, la Sécurité sociale de 8,4 milliards. La dette des administrations publiques locales a cependant baissé de 1,7 milliard d'euros, selon l'Institut national de la Statistique et des études économiques.

Le gouvernement a d'ores et déjà prévenu que la dette atteindrait 121,7% du PIB en 2027, soit plus du double de la limite européenne fixée à 60%, du jamais-vu depuis le début de cette statistique en 1978. La France, qui ne parvient pas à réduire son déficit public - il devrait encore atteindre 5,4% du PIB cette année, contre 5% espérés - est le pays le plus endetté de la zone euro, derrière la Grèce et l'Italie. De plus, le poids des intérêts annuels de cette dette devrait atteindre 91 milliards d'euros en 2027, selon le ministre de l’Économie et des Finances Roland Lescure.

Présidentielle : le spectre des extrêmes

Mais les taux sur la dette française augmentent aussi parce que les investisseurs s'interrogent davantage. "D'où le rôle crucial de la confiance", explique M. Dor: Pour lui, "on est dans la phase où les prêteurs (...) froncent les sourcils, mais prêtent toujours à la France, plus cher". Il note qu'en pourcentage du PIB, la charge de la dette est passée de 1,2% en 2020 à environ 2,5%, "une augmentation énorme".

Selon lui, les investisseurs s'inquiètent beaucoup de la perspective de voir "les deux extrêmes, RN et LFI, au deuxième tour de la présidentielle. Tout dépendra du discours qu'ils tiendront", pense-t-il.

Montée des fonds spécultatifs

La situation de taux élevés et volatils de la dette française semble de surcroît commencer à intéresser les fonds spéculatifs, qui pourraient, par des investissements de très court terme, rajouter de l'instabilité sur ce marché. Pour Anthony Morlet-Lavidalie, économiste à Rexecode, "la France ne fera jamais faillite, mais elle peut connaître une crise. Elle est comme un bel Airbus dans un ciel très agité et c'est désagréable pour les passagers". Dans ce contexte, le budget présenté jeudi, qui devrait comporter "54 milliards d'euros d'effort budgétaire", sera scruté de près par les prêteurs.

Avec AFP