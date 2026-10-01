Saint-Quentin-Basket-Ball : Une nouvelle page s'ouvre en Betclic Élite

Sport
Euro Marathon de Metz : pourquoi la Ville est restée dans la course
30/09/2026 Patrick Muller
Metz (57)
Relégué sur le terrain et finalement repêché en Betclic Élite, le Saint-Quentin Basketball club (SQBB) ouvre une toute nouvelle page de son histoire. Nouveau président en la personne de Thomas Carlier, nouveau coach, nouveau manager, nouvel effectif, le SQBB fait table rase et entend bien saisir sa chance d’enchaîner une quatrième saison au plus haut niveau du basket français.
L’effectif du SQBB a été entièrement renouvelé cet été. (c) Marie-Line Waroude
Thomas Carlier, le nouveau président du club. (c) Marie-Line Waroude
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