Saint-Quentin-Basket-Ball : Une nouvelle page s'ouvre en Betclic Élite

En bref

Relégué sur le terrain et finalement repêché en Betclic Élite, le Saint-Quentin Basketball club (SQBB) ouvre une toute nouvelle page de son histoire. Nouveau président en la personne de Thomas Carlier, nouveau coach, nouveau manager, nouvel effectif, le SQBB fait table rase et entend bien saisir sa chance d’enchaîner une quatrième saison au plus haut niveau du basket français.