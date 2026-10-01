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Saint-Quentin-Basket-Ball : Une nouvelle page s'ouvre en Betclic Élite

Relégué sur le terrain et finalement repêché en Betclic Élite, le Saint-Quentin Basketball club (SQBB) ouvre une toute nouvelle page de son histoire. Nouveau président en la personne de Thomas Carlier, nouveau coach, nouveau manager, nouvel effectif, le SQBB fait table rase et entend bien saisir sa chance d’enchaîner une quatrième saison au plus haut niveau du basket français.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 1 octobre 2026 - Mis à jour le 1 octobre 2026
<p>Le feuilleton aura duré tout l’été et tenu en haleine les suiveurs et les dirigeants du SQBB. Les soucis financiers de l’AS Monaco Basket, champion de France en titre, auront eu raison de la présence du club de la Principauté en Betclic Élite. Et comme souvent, les malheurs des uns font le bonheur des autres puisque Saint-Quentin, relégué sportivement en Pro B, a été réintégré dans ce qu’on appelait avant la Pro A. Un repêchage au buzzer en forme d’opportunité pour le club axonais. «<em>Cela a pris beaucoup de temps puis Monaco a fait appel en épuisant quasiment tous les recours et a peut-ê.

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