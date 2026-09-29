Deux premiers joueurs ont été confirmés pour cette édition. Moïse Kouamé, 191e au classement ATP, participera au tournoi messin. Le jeune Français sera accompagné de Hugo Gaston, actuellement classé 97e mondial. Les deux joueurs feront partie des premières têtes d’affiche annoncées pour cette nouvelle étape du circuit professionnel à Metz.

Gaël Monfils et Yannick Noah seront également présents

Le public pourra aussi croiser deux personnalités bien connues du tennis français. Gaël Monfils sera présent aux Arènes de Metz pour rencontrer les spectateurs, notamment lors de séances de dédicaces et de photos. Yannick Noah est attendu le jeudi 19 novembre. Il participera d’abord à une étape du Para Tennis Tour, une tournée de la Fédération française de tennis consacrée à la découverte du para tennis, dont il est le coordinateur. Il rejoindra ensuite l’Open Metz - Grand Est pour rencontrer le public, avant de participer à un concert privé.

Avec cette première édition, l’Open Metz - Grand Est proposera donc à la fois des matchs du circuit professionnel et plusieurs rendez-vous autour du tennis, avec la présence de joueurs et de personnalités du sport français.