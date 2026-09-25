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Portrait

Iris Hockey Lambersart : grand club d’un sport confidentiel

Le hockey sur gazon est un sport méconnu en France, bien qu’olympique. Pourtant, les clubs de la région Hautsde-France en sont la figure de proue, à l’instar de l’Iris Hockey Lambersart, mais restent à un niveau associatif. Des difficultés qui poussent à travailler différemment pour continuer à se développer. 

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 septembre 2026 - Mis à jour le 25 septembre 2026
<p>La Fédération Française de Hockey revendique 17 000 licenciés. Un chiffre qui englobe les pratiquants de hockey sur gazon et en salle. Bien loin des plus de 2 millions de licenciés de la Fédération Française de Football, des 613 000 de la Fédération de basketball ou des 590 000 de la Fédération de handball. Le hockey, et a fortiori le hockey sur gazon, est une activité «<em>assez confidentiell</em>e» qui continue de passer sous les radars médiatiques, malgré son statut de sport olympique, déplore Laurent Frappart, président de l’Iris Hockey Lambersart.&nbsp;</p><blockquote>Nous sommes plus .

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