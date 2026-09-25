Iris Hockey Lambersart : grand club d’un sport confidentiel

Sport
Golf : Metz Cherisey s’impose à Marly et décroche sa montée en 3e division
23/09/2026 LGFR
Marly (57)
Le hockey sur gazon est un sport méconnu en France, bien qu’olympique. Pourtant, les clubs de la région Hautsde-France en sont la figure de proue, à l’instar de l’Iris Hockey Lambersart, mais restent à un niveau associatif. Des difficultés qui poussent à travailler différemment pour continuer à se développer.
Laurent Frappart, Président de l’Iris Hockey Lambersart. © Léna Heleta
L'équipe masculine de l'IHL est en première division. ©Fenaert
Il en est de même pour l'équipe féminine. ©Fenaert
©Fenaert
©Fenaert
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